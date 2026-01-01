Yêu cầu truyền hình K+ làm rõ lý do dừng cung cấp dịch vụ

TPO - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương vừa yêu cầu Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền K+ từ ngày 1/1/2026.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh việc chấm dứt dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng lớn thuê bao đã ký hợp đồng và thanh toán trước phí sử dụng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, khi dừng cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là nghĩa vụ minh bạch thông tin, bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng và thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký kết.

Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp làm rõ lý do dừng dịch vụ, đồng thời công khai, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để người tiêu dùng dễ dàng thực hiện quyền yêu cầu hoàn trả số tiền dịch vụ còn lại.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu doanh nghiệp phải bảo đảm việc xử lý hoàn tiền được thực hiện thuận tiện, đúng thời hạn và đúng đối tượng, tránh gây phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Mọi nội dung liên quan đến hợp đồng, điều khoản sử dụng, quảng cáo và các cam kết trước đó với người tiêu dùng đều phải được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật.

Hiện doanh nghiệp đang trong quá trình giải trình và báo cáo việc triển khai các yêu cầu này với cơ quan quản lý.

Đối với người tiêu dùng còn thời hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31/12/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị chủ động thực hiện thủ tục hoàn tiền theo hướng dẫn của doanh nghiệp thông qua các kênh chính thức.

Trường hợp đã mua dịch vụ thông qua các đối tác phân phối, người tiêu dùng cần liên hệ trực tiếp với đơn vị bán để được giải quyết. Nếu phát sinh thiệt hại do dịch vụ không được cung cấp đúng cam kết, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam đã chính thức thông báo ngừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền K+ từ ngày 1/1/2026.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ hoàn trả toàn bộ phần phí dịch vụ còn lại cho các thuê bao chưa sử dụng hết thời hạn sau ngày 31/12/2025, đồng thời cam kết quy trình xác nhận thông tin và thanh toán hoàn tiền sẽ được triển khai tập trung trong tháng 1/2026 nhằm bảo đảm tính minh bạch và kịp thời.

VSTV được thành lập năm 2009 theo mô hình liên doanh giữa Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) - đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) - và Canal+ của Pháp, một trong những tập đoàn truyền hình trả tiền lớn nhất châu Âu.

Trong nhiều năm, K+ là thương hiệu gắn liền với dịch vụ truyền hình trả tiền cao cấp tại Việt Nam, đặc biệt nổi bật với việc nắm giữ bản quyền phát sóng các giải bóng đá hàng đầu thế giới, trong đó có Ngoại hạng Anh.

Việc K+ rút khỏi thị trường vì vậy không chỉ tác động tới người tiêu dùng mà còn thu hút sự quan tâm lớn của dư luận đối với trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi chấm dứt cung cấp dịch vụ.