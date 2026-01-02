Dấu ấn những phu đường 'ăn rừng, ngủ núi'

TPO - Ngày 19/12, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông chính thức thông xe kỹ thuật. Ít ai biết rằng, để “dải lụa” vắt ngang vùng đất Quảng Ngãi hiện hữu, những con người “ăn rừng, ngủ núi”, bám trụ giữa đại ngàn, đổi mồ hôi, trí tuệ và cả những đêm không ngủ lấy từng mét đường, mét hầm xuyên núi suốt ba năm ròng rã.

Ẩn sâu trong dãy núi Bình Đê trùng điệp ấy, hầm Bình Đê - hầm số 3 của dự án và là hầm đường bộ dài nhất dự án cao tốc Bắc Nam từng được xem là “trái tim” quyết định tiến độ toàn tuyến. Nơi đó, những người thợ giao thông đã viết nên một kỳ tích lặng thầm nhưng bền bỉ, góp phần đưa giấc mơ cao tốc Bắc Nam sớm hoàn thành.

Ăn rừng, ngủ núi để mở “cánh cửa” lòng đất

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đã bắt đầu chộn rộn, bên trong lòng núi Bình Đê, tiếng máy khoan, máy đào vẫn vang vọng không ngơi nghỉ. Ở ống hầm bên phải theo hướng Bắc - Nam, các tổ thợ đang tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy và vận hành thử.

Hầm số 3 chạy xuyên qua dãy núi Bình Đê.

Để có được hầm Bình Đê hôm nay, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đã cùng chung một ý chí, một quyết tâm lớn, quyết tâm hoàn thành công trình giao thông cấp đặc biệt của đất nước. Với họ, được góp dấu ấn trên tuyến cao tốc Bắc Nam không chỉ là công việc, mà là mệnh lệnh từ trái tim.

Khác với những hầm ngắn dưới 1.000m, hầm Bình Đê có chiều dài lớn, địa chất phức tạp. Mọi áp lực về kỹ thuật, an toàn và tiến độ dồn lên từng gương mặt các kỹ sư, công nhân trong lòng núi. Chỉ khi hầm Bình Đê được thông, toàn tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn này mới có thể vận hành đồng bộ.

Các công nhân trong những ngày thi công bên trong hầm số 3.

Kỹ sư Bùi Hồng Đăng - Giám đốc Ban chỉ huy thi công hầm - không giấu được niềm vui. Người “thủ lĩnh đào hầm” đã có hơn 3 năm gắn bó với hầm Bình Đê, từ ngày đầu mở cửa hầm trong gian khó đến lúc công trình chuẩn bị đón dòng xe Bắc Nam.

“Những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống nền đá cứng để mở cửa hầm, không ai dám nghĩ có ngày hầm sẽ hoàn thiện toàn bộ, thậm chí vượt tiến độ hơn 8 tháng so với hợp đồng”, kỹ sư Đăng nhớ lại.

Cuộc "đấu trí" với lòng núi

Ngược dòng thời gian về năm 2024, bên trong lòng núi tối tăm và ẩm thấp, sau mỗi lần nổ mìn, bụi đá mù mịt bao trùm, kỹ sư Bùi Hồng Đăng đứng lặng nhìn từng mảng đá rời rạc, mềm bất thường, khác xa dự báo thiết kế ban đầu. Người kỹ sư từng “chinh chiến” ở nhiều hầm lớn như Hải Vân, Đèo Cả cũng không khỏi “tức ngực”, bởi anh hiểu rằng lòng núi đang ẩn chứa những rủi ro khó lường.

Các công nhân chuẩn bị công đoạn nổ mìn bên trong hầm số 3.

Đá quá mềm, không đảm bảo an toàn theo phương pháp đào hiện tại. Nguy cơ sạt lở, tai nạn luôn thường trực. Áp lực tiến độ và giải ngân khiến anh Đăng cùng cộng sự nhiều đêm liền trăn trở. “Trong lòng núi, không ai nói trước được điều gì. Vì vậy, an toàn phải đặt lên hàng đầu. Đá rất mềm buộc chúng tôi phải thay đổi toàn bộ phương án kỹ thuật, từ cách đào, khoan đến nổ mìn. Mọi thứ gần như phải làm lại. Đó là khoảng lặng rất lớn của anh em chúng tôi”, kỹ sư Đăng nhớ lại.

Quyết định thay đổi phương án thi công là bước ngoặt quan trọng. Với kinh nghiệm thực chiến và sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, công tác đào hầm nhanh chóng ổn định. Từng vỉa đá được xử lý phù hợp, từng mét hầm được kéo dài, vỏ hầm được gia cố và phun vữa ngay sau đào để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Những bữa cơm vội bên trong lòng núi.

Sau giai đoạn khó khăn nhất, việc thi công diễn ra thuận lợi, không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Dù phải đẩy nhanh tiến độ, nhưng theo kỹ sư Đăng, chất lượng và an toàn lao động luôn là nguyên tắc bất di bất dịch. “Chỉ một vết rách nhỏ ở lớp chống thấm cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình. Vì vậy, từng công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ”, kỹ sư Đăng nói.

Công trình hiện đại giữa đại ngàn

Ngày cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông xe kỹ thuật, từ trên cao nhìn xuống, dãy núi Bình Đê trùng trùng điệp điệp kéo dài tới tận chân trời. Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng núi, cửa hầm Bình Đê hiện ra vững chãi, hài hòa như một mảnh ghép hoàn chỉnh trong bức tranh 3.000 km cao tốc Bắc Nam mà Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hầm số 3 được thiết kế 2 làn xe cho mỗi ống hầm, trong giai đoạn 1 đi vào vận hành, ống hầm phải sẽ được phân làm hai làn xe ngược chiều nhau.

Kỹ sư cơ điện Hoàng Nguyên Thảo cho biết, hầm được trang bị hệ thống báo cháy tự động hiện đại với cáp quang dò nhiệt, đầu báo cháy địa chỉ, nút ấn khẩn cấp, tất cả kết nối về trung tâm điều khiển.

“Mọi dấu hiệu bất thường đều được phát hiện sớm với độ chính xác cao, giúp cảnh báo ngay từ khi nguy cơ mới hình thành, đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện trong lúc tham gia giao thông bên trong hầm”, anh Thảo nói.

Ngày 19/12, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) chính thức thông xe kỹ thuật.

Ba năm ăn rừng, ngủ núi. Ba năm đánh đổi mồ hôi, trí tuệ và cả những đêm trắng trong lòng đất. Hầm Bình Đê hôm nay không chỉ là một hạng mục giao thông, mà là biểu tượng của ý chí con người Việt Nam trước thiên nhiên khắc nghiệt, nơi những người thợ đã viết nên kỳ tích giữa đại ngàn, để mở ra mạch máu giao thông cho đất nước vươn mình.