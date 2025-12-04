Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chuẩn bị về đích trước 8 tháng

Dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lũ kéo dài, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài nhơn vẫn đang nỗ lực thi công các hạng mục còn lại để đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, và hướng tới khánh thành công trình vào ngày 19/12 tới đây.

Quyết tâm “vượt bão” về đích

Đầu tháng 12, trên công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - dự án thành phần lớn nhất cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, hàng ngàn kỹ sư, công nhân vẫn đang tất bật chạy đua với thời gian để hoàn thành những công việc cuối cùng. Hình hài tuyến đường dài 88km đã hiện lên rõ nét, toàn bộ 60 cầu trên tuyến chính đã hoàn thành bản mặt cầu, phần đường đã thảm nhựa xong 80/83,5km.

Đối với 3 hầm trên tuyến có tổng chiều dài 4,5km, hiện nay hầm số 1 và hầm số 2 đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc và đang vận hành thử hệ thống quạt, điện chiếu sáng, loa phát thanh, thiết bị PCCC...

Trong khi đó, hầm số 3 (dài 3.200m), là hầm có quy mô lớn nhất dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, đến thời điểm này, Tập đoàn Đèo Cả đã hoàn thành thi công bê tông vỏ hầm ở cả 2 ống. Đồng thời đang tiến hành lắp đặt các thiết bị trong ống hầm phải (ống hầm sẽ đưa vào khai thác trong giai đoạn 1), đảm bảo hoàn thành theo tiến độ chung của dự án. Khi hoàn thành, đây sẽ là hầm đường bộ dài thứ 3 cả nước sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả, là minh chứng cho năng lực thi công “vượt núi, xuyên đèo” của doanh nghiệp Việt.

Ở hạng mục thi công hầm, Tập đoàn Đèo Cả đã đúc rút kinh nghiệm từ nhiều công trình phức tạp như hầm Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân… và sáng tạo phương pháp đào hầm theo “Hệ Đèo Cả” – một bước phát triển từ công nghệ NATM truyền thống. Phương pháp này giúp tăng không gian thi công, rút ngắn chu kỳ đào một gương hầm, đẩy nhanh tiến độ thông hầm. Nhờ đó, hầm số 1 và số 2 đào thông vượt tiến độ từ 3 đến 5 tháng, hầm số 3 được đào thông trước 7 tháng so với hợp đồng.

Trong giai đoạn nước rút, thời tiết miền Trung tiếp tục bất lợi với những đợt mưa lớn kéo dài bất thường, gây khó khăn cho công tác thảm nhựa và hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ông Trần Đại Xuân - Phó Giám đốc dự án cho biết, ngay khi thời tiết tạnh ráo, nhà thầu lập tức huy động thiết bị và nhân lực để tranh thủ thi công. Đến nay tuyến chính gần hoàn thành công tác thảm nhựa. Các hạng mục an toàn giao thông như lắp biển báo, lưới chống lóa, tôn hộ lan, sơn kẻ đường… đang được triển khai cuốn chiếu và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

“Với tinh thần quyết tâm cao nhất, các nhà thầu thuộc liên danh Tập đoàn Đèo Cả đang biến mọi trở ngại thành động lực, không để thời tiết làm chậm bước tiến. Chúng tôi xác định phải hoàn thành dự án đúng cam kết, bảo đảm chất lượng, đưa toàn dự án về đích và khánh thành theo đúng mốc 19/12/2025, góp phần vào mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc trên cả nước”, ông Xuân nhấn mạnh.

Theo yêu cầu của Chính phủ, dự án phải hoàn thành cuối năm 2025 - rút ngắn hơn 8 tháng so với hợp đồng. Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 10/2025 mặt bằng sạch mới được bàn giao hoàn chỉnh, kèm theo nhiều bất lợi về thời tiết. Để kịp tiến độ, liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã huy động hơn 3.500 nhân sự (lúc cao điểm hơn 4.000 người) và 1.100 thiết bị, triển khai thi công 3 ca 4 kíp, xử lý các phần việc phát sinh, bù đắp tiến độ bị ảnh hưởng trước đó.

Ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, “Liên danh nhà thầu xác định tinh thần thi công dự án với quyết tâm cao nhất, không chỉ để hoàn thành theo kế hoạch mà còn đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu chung là nhanh chóng đưa tuyến cao tốc vào khai thác đúng mốc 19/12/2025, đóng góp vào việc sớm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia, tạo không gian phát triển mới cho khu vực miền Trung”.

"Cú hích" hạ tầng đánh thức tiềm lực kinh tế miền Trung

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 60,3 km đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi và 27,7 km đi qua tỉnh Gia Lai. Với điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và điểm cuối nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc không chỉ giảm tải về áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 mà còn mở trục kết nối kinh tế mới, khai mở trọn vẹn tiềm năng phát triển vùng và tạo động lực tăng trưởng cho cả nước.

Theo đó, thời gian di chuyển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ giảm đáng kể, ước tính giảm khoảng 1/2 thời gian so với đi Quốc lộ 1 hiện tại. Cũng như chia sẻ lưu lượng xe, giảm ùn tắc và đặc biệt là giảm thiểu tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1.

Đồng thời, đây cũng là khớp nối giúp hoàn thiện thông suốt mạng lưới toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Đà Nẵng qua Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, tạo thành trục giao thông huyết mạch tốc độ cao. Hạ tầng giao thông hiện đại cũng nâng cao vị thế cạnh tranh của các địa phương, giúp thu hút các nhà đầu tư công nghiệp và dịch vụ vào khu vực dọc tuyến.

Về kinh tế, cao tốc đi vào hoạt động cũng thúc đẩy logistics, kết nối nhanh chóng các khu kinh tế trọng điểm như Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) và Khu kinh tế Nhơn Hội (Gia Lai), giảm chi phí vận tải hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển giữa các điểm du lịch nổi tiếng miền Trung (Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Lý Sơn...) một cách liên tục và thuận tiện.

Đặc biệt, trong những mùa mưa bão đặc thù của miền Trung, cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn với thiết kế nền đường cao và thoát nước tốt sẽ đảm bảo giao thông thông suốt, góp phần phục vụ hiệu quả công tác cứu trợ và sơ tán khi Quốc lộ 1 bị chia cắt do ngập lụt. Có thể nói, khi cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi vào hoạt động sẽ là một bệ phóng, đưa kinh tế - xã hội hai tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai nói riêng và cả miền Trung nói chung cất cánh cùng cả nước trong kỷ nguyên vươn mình.