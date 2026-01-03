Công ty Bắc Tây Nguyên và Xi măng Xuân Thành tri ân khách hàng, mở rộng thị trường Tây Nguyên

Hội nghị tri ân khách hàng của Công ty Bắc Tây Nguyên và Xi măng Xuân Thành quy tụ đông đảo đối tác, đại lý tại Tây Nguyên. Sự kiện góp phần tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường vật liệu xây dựng trong khu vực.

Sáng 3/1, Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên (Công ty Bắc Tây Nguyên) phối hợp Công ty CP Xi măng Xuân Thành (Công ty Xuân Thành) tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng, với sự tham dự của hơn 400 khách hàng, đối tác, đại lý đang hợp tác tại khu vực Tây Nguyên.

Đông đảo khách hàng đến tham dự.

Về phía Công ty Xuân Thành có ông Vũ Quang Bắc – Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên. Đại diện Công ty Bắc Tây Nguyên có ông Nguyễn Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Văn Luyến – Tổng Giám đốc cùng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Văn Luyến – Tổng Giám đốc Công ty Bắc Tây Nguyên cho biết, doanh nghiệp được thành lập với mục tiêu trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực sản xuất bê tông tươi thương phẩm, khai thác, chế biến khoáng sản và vật liệu xây dựng tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.

Ông Vũ Văn Luyến - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên.

Đặt trụ sở tại Đắk Lắk – trung tâm kinh tế của vùng, Công ty Bắc Tây Nguyên từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua đầu tư bài bản vào hạ tầng, công nghệ sản xuất, nguồn nhân lực và mở rộng mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng và công nghiệp.

Với các ngành nghề chủ lực như sản xuất bê tông tươi, kinh doanh đá, cát, sỏi và vật liệu xây dựng, Công ty Bắc Tây Nguyên xác định chất lượng sản phẩm, tiến độ cung ứng và uy tín thương mại là nền tảng cho phát triển bền vững.

Năm 2024, từ nhu cầu thực tế của thị trường, doanh nghiệp đã chủ động hợp tác với Công ty Xuân Thành và đến nay trở thành đối tác chiến lược, nhà phân phối chính thức xi măng Xuân Thành tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là một trong những đơn vị phân phối có sản lượng lớn, uy tín tại khu vực Tây Nguyên.

Cú bắt tay hợp tác giữa 2 công ty.

Theo ông Vũ Văn Luyến, trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt, Công ty Xuân Thành vẫn giữ vững vị thế nhờ đầu tư công nghệ hiện đại, ổn định chất lượng sản phẩm, chính sách linh hoạt và đặc biệt là luôn đồng hành, chia sẻ cùng hệ thống phân phối. Sự hỗ trợ kịp thời từ nhà sản xuất đã tạo niềm tin để các đối tác yên tâm mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến nhiều công trình, góp phần phát triển hạ tầng và kinh tế – xã hội địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Quang Bắc – Tổng Giám đốc Công ty Xuân Thành gửi lời cảm ơn tới các khách hàng, đối tác đã tin tưởng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Ông cho biết, Công ty Xuân Thành hiện sở hữu 5 nhà máy và trạm phân phối, với tổng công suất 16,8 triệu tấn xi măng/năm, sử dụng dây chuyền thiết bị châu Âu, tự động hóa cao. Sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe của các công trình trong nước mà còn được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia.

Ông Vũ Quang Bắc – Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Xuân Thành.

Trong khuôn khổ hội nghị, Công ty Bắc Tây Nguyên đã vinh danh các đại lý, đối tác tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình hợp tác, gồm: 4 đại lý tiêu biểu, 5 đại lý hạng vàng, 3 đại lý platinum và 1 đại lý kim cương.

Các đơn vị được vinh danh.

Đặc biệt, nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành, gắn bó trong suốt thời gian qua, Công ty Bắc Tây Nguyên đã dành gần 50 tấn xi măng Xuân Thành để tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng. Theo đó, khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sẽ được trao tặng 10 tấn xi măng cùng nhiều phần quà giá trị khác.