TPHCM thu ngân sách cao chưa từng có

Uyên Phương
TPO - Lần đầu tiên, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM vượt mốc 800.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với dự toán được giao. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" kinh tế và đóng góp lớn của thành phố vào ngân sách quốc gia.

Theo Sở Tài chính TPHCM, đến hết ngày 31/12/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 800.000 tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán Trung ương và 14,7% so với dự toán HĐND TPHCM giao. Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay, giúp TPHCM tiếp tục xếp thứ nhất cả nước về thu ngân sách năm 2025.

Với kết quả đạt được, năm 2025, TPHCM bỏ xa địa phương đứng thứ hai là Hà Nội với mức thu hơn 700.000 tỷ đồng.

Người dân tìm hiểu, tư vấn thuế.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đạt hơn 570.000 tỷ đồng, tương đương 126,8% dự toán Trung ương và 120,8% dự toán HĐND TPHCM giao. Kết quả này giúp TPHCM vượt mục tiêu Chính phủ đề ra là tăng tối thiểu 25% so với dự toán Thủ tướng giao.

Đáng chú ý, các khoản thu mới từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới đạt 6.987 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt hơn 1.330 tỷ đồng.

Bên cạnh thu nội địa, thu từ xuất nhập khẩu của TPHCM năm 2025 đạt 179.740 tỷ đồng, vượt cả dự toán Trung ương và HĐND TPHCM giao.

Trong khi đó, thu từ dầu thô đạt 45.257 tỷ đồng, tương đương 92,4% dự toán là khoản thu duy nhất chưa hoàn thành kế hoạch. Ngoài ra, thành phố ghi nhận 806 tỷ đồng từ viện trợ và huy động đóng góp.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh - Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, dự toán thu ngân sách năm 2025 được Thủ tướng giao là 671.570 tỷ đồng, còn HĐND TPHCM giao là 697.395 tỷ đồng. Việc vượt xa các chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả điều hành và sức bật của nền kinh tế thành phố.

Bước sang năm 2026, TPHCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách 804.775 tỷ đồng, chiếm gần 32% tổng thu ngân sách cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong cân đối ngân sách quốc gia.

Từ kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025, lãnh đạo TPHCM kỳ vọng sẽ tạo bệ phóng cho chặng đường phát triển mới của thành phố trong vai trò một siêu đô thị đặc biệt của đất nước. Các đơn vị tài chính trên địa bàn TPHCM nhất định sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2026, phấn đấu tăng thu ngân sách ít nhất 10%.

Uyên Phương
