Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng thế giới bật tăng, vàng trong nước ra sao?

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (5/1), giá vàng thế giới tăng trở lại từ đầu năm mới đến nay. Giá vàng miếng SJC “neo” ở mức 152,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 155 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo, giá vàng trong nước sẽ bật tăng trở lại theo giá thế giới và nhu cầu mua vàng cuối năm tăng mạnh.

Hiện, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.374 USD/ounce, tăng 42 USD so với sáng qua. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay. Trước đó, giá vàng lao dốc từ sát mốc 4.500 USD/ounce cuối năm 2025.

Nhiều dự báo sau phiên mở cửa giao dịch sáng nay vào lúc 9h, giá vàng trong nước sẽ bật tăng trở lại sau 3 ngày đứng im theo giá thế giới.

Hiện, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở mức 152,8 triệu đồng/lượng.

s1.jpg
Giá vàng miếng SJC ở mốc 152,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu khác cũng đứng im ở mức cao. Cụ thể, Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giá 152 - 155 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn Mi Hồng giá 152,8 - 154 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng…

Giá bạc thế giới cũng tăng nhẹ lên mức 73,95 USD/ounce vào sáng nay. Giá bạc thỏi, bạc miếng tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,73 - 2,83 triệu/lượng; 75,2 triệu đồng/kg. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá bạc thỏi ở mức 73 - 75,2 triệu đồng/kg…

Cuối năm, nhu cầu vàng, bạc trong nước tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung còn hạn chế nên người dân phải chờ cả tháng, thậm chí 3 tháng mới lấy được sản phẩm vàng, bạc.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.121 đồng/USD, đứng im so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.077 - 26.377 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.620 - 26.670 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #vàng thế giới #vàng trong nước #đầu tư vàng #giá vàng hôm nay #xu hướng vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục