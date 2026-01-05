Giá vàng thế giới bật tăng, vàng trong nước ra sao?

TPO - Sáng nay (5/1), giá vàng thế giới tăng trở lại từ đầu năm mới đến nay. Giá vàng miếng SJC “neo” ở mức 152,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 155 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo, giá vàng trong nước sẽ bật tăng trở lại theo giá thế giới và nhu cầu mua vàng cuối năm tăng mạnh.

Hiện, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.374 USD/ounce, tăng 42 USD so với sáng qua. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay. Trước đó, giá vàng lao dốc từ sát mốc 4.500 USD/ounce cuối năm 2025.

Nhiều dự báo sau phiên mở cửa giao dịch sáng nay vào lúc 9h, giá vàng trong nước sẽ bật tăng trở lại sau 3 ngày đứng im theo giá thế giới.

Hiện, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở mức 152,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC ở mốc 152,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu khác cũng đứng im ở mức cao. Cụ thể, Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giá 152 - 155 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn Mi Hồng giá 152,8 - 154 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng…

Giá bạc thế giới cũng tăng nhẹ lên mức 73,95 USD/ounce vào sáng nay. Giá bạc thỏi, bạc miếng tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,73 - 2,83 triệu/lượng; 75,2 triệu đồng/kg. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá bạc thỏi ở mức 73 - 75,2 triệu đồng/kg…

Cuối năm, nhu cầu vàng, bạc trong nước tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung còn hạn chế nên người dân phải chờ cả tháng, thậm chí 3 tháng mới lấy được sản phẩm vàng, bạc.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.121 đồng/USD, đứng im so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.077 - 26.377 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.620 - 26.670 đồng/USD (mua - bán).