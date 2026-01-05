EVNGENCO1: Tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026–2030

Năm 2026, EVNGENCO1 được yêu cầu quản lý, vận hành an toàn các nhà máy điện, nhất là các nhà máy khu vực phía Bắc trong điều kiện thiên tai diễn biến phức tạp; tuân thủ nghiêm quy trình vận hành phối hợp hồ chứa, nâng cao độ khả dụng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động, bảo đảm đủ điện cho hệ thống.

Giữ vững vận hành an toàn, nâng cao hiệu quả trong bối cảnh nhiều thách thức

Sáng 05/01/2026, tại Trụ sở Tổng công ty, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, EVNGENCO1 triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tăng trưởng phụ tải hệ thống điện thấp hơn dự kiến; thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp; nhiều nhà máy nhiệt điện phải vận hành ở dải công suất thấp kéo dài, trong khi yêu cầu về an toàn, môi trường và hiệu quả ngày càng cao.

Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty năm 2025 đạt 34,2 tỷ kWh, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2024. Trong bối cảnh thiên tai bất thường, mưa lũ lịch sử, công tác vận hành các nhà máy thủy điện được tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa trong điều tiết, cắt giảm lũ, qua đó bảo đảm an toàn công trình và hạn chế tối đa tác động của lũ lụt đối với hạ du, tiêu biểu là công tác ứng phó bão số 3, số 5 tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ và các đợt mưa lũ tại khu vực hồ chứa Sông Tranh 2, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 3, 4 trong các tháng 10, 11 và 12.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy được tổ chức cơ bản theo kế hoạch; số vụ sự cố giảm so với năm trước, góp phần nâng cao độ tin cậy và an toàn vận hành. Công tác bảo đảm nhiên liệu được triển khai chủ động, duy trì tồn kho than ở mức an toàn, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô năm 2026.

Ông Lê Hải Đăng, Tổng giám đốc EVNGENCO1 trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, chuyên môn năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng. Các nhà máy trong toàn tổng công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường; công tác tiêu thụ tro, xỉ đạt kết quả tích cực, trong đó các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải lần đầu tiên đạt khối lượng tro, xỉ tiêu thụ vượt lượng phát sinh trong năm.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 đã hoàn thành quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng; tiếp tục xử lý các vướng mắc tại các dự án Nghi Sơn 1, Bản Vẽ, Đồng Nai 3; đồng thời tích cực nghiên cứu, xúc tiến các dự án nguồn điện mới, trọng tâm là các dự án điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện theo định hướng phát triển bền vững.

Công tác tài chính năm 2025 ghi nhận những chuyển biến tích cực; doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch được giao; các chỉ tiêu an toàn tài chính từng bước được cải thiện, bảo đảm cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Siết kỷ cương, nâng cao hiệu quả, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026–2030

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Hoàng An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNGENCO1 trong năm 2025. Bên cạnh việc đánh giá kết quả năm 2025, lãnh đạo EVN ghi nhận nhiều điểm sáng trong công tác điều hành của EVNGENCO1, đặc biệt là công tác vận hành hồ chứa, phối hợp cắt giảm lũ cho hạ du, thể hiện rõ trách nhiệm trong bảo đảm an toàn công trình và an toàn hạ du. Công tác quản lý, vận hành các nhà máy nhiệt điện có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật được cải thiện; việc tinh gọn bộ máy bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và năng suất lao động.

Ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNGENCO1 trong năm 2025

Năm 2026, EVNGENCO1 được yêu cầu quản lý, vận hành an toàn các nhà máy điện, nhất là các nhà máy khu vực phía Bắc trong điều kiện thiên tai diễn biến phức tạp; tuân thủ nghiêm quy trình vận hành phối hợp hồ chứa, tăng cường công tác quan trắc khí tượng – thủy văn, thông tin kịp thời đến người dân hạ du; giảm sự cố, nâng cao độ khả dụng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động, bảo đảm đủ điện cho hệ thống.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tổng công ty xác định đây là mục tiêu chiến lược, tập trung tìm kiếm đầu tư các dự án nguồn điện mới, đầu tư nâng cấp các nhà máy hiện hữu, giải quyết các bài toán công nghệ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, nâng cao hiệu quả. Công tác đầu tư cần được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty, gắn chặt với việc thu xếp và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; phấn đấu các nhà máy hoàn thành cải tạo hệ thống xử lý khí thải, tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn; gắn hoạt động sản xuất với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng tổ chức Đảng, EVNGENCO1 tiếp tục rà soát, tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy theo hướng sáp nhập các đơn vị có chức năng tương đồng; bảo đảm sự thống nhất từ Đảng ủy đến Ban điều hành, với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN, ông Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 khẳng định, tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 khẳng định toàn thể CBCNV EVNGENCO1 sẽ đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026

Lãnh đạo Tổng công ty khẳng định sẽ cụ thể hóa đầy đủ các nội dung chỉ đạo thành chương trình hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả ba mục tiêu đột phá chiến lược theo định hướng của Đảng ủy EVN, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026–2030.

Ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Trong khuôn khổ Hội nghị, các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO1 đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 đã được công bố và trao tặng.