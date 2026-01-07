Giá vàng tiếp tục tăng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (7/1), giá vàng trong nước tiếp tục đồng loạt tăng theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 158 triệu đồng/lượng sau 2 ngày tăng liên tiếp.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 156 - 158 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán ra vàng miếng SJC lên mức 158 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên thứ 2 liên tiếp giá vàng miếng SJC tăng mạnh. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn đỉnh lập vào cuối tháng 12/2025 gần 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục ngày thứ 2 tăng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giá 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý giá 153 - 156 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji giá 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.491 USD/ounce, tăng 52 USD so với sáng qua .Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, cùng những lo ngại xoay quanh triển vọng kinh tế toàn cầu và biến động địa chính trị.

Không chỉ vàng, giá bạc trong nước cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Bạc thỏi Phú Quý giá bán 3,05 triệu đồng/lượng; 80,6 triệu đồng/kg, tăng 2,3 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc thỏi Ancarat 80,6 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.122 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Có mức tăng tương đương, giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.079 - 26.379 đồng/USD mua vào - bán ra.

Giá USD trên thị trường tự do quay đầu giảm quanh mức 27.175 - 27.328 đồng/USD (mua - bán), tăng 56 đồng so với sáng qua.

Ngọc Mai
