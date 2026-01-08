Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng diễn biến lạ

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (8/1), thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến khá bất thường khi giá vàng miếng SJC chỉ tăng nhẹ, trong khi giá vàng nhẫn thương hiệu lại phân hóa mạnh, có nơi tăng cao hơn cả vàng miếng, nơi đứng im.

Theo niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC ở mức 156,1 - 158,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt điều chỉnh giá bán vàng miếng SJC lên mức 158,1 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với xu hướng khá “êm” của vàng miếng, giá vàng nhẫn diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với hôm qua.

m.jpg
Giá vàng miếng SJC trên mốc 158 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được điều chỉnh lên 153,8 - 156,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 800.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn Doji tăng tới 1 triệu đồng/lượng, lên mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này được cho là xuất phát từ cung - cầu riêng của từng dòng sản phẩm, khi nhu cầu vàng nhẫn phục vụ tích trữ, quà biếu và giao dịch nhỏ lẻ vẫn ở mức cao.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cùng thời điểm được ở mức 4.461 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD so với sáng hôm qua.

Ở các thị trường liên quan, chiều qua bạc thỏi Phú Quý được bán với giá 3,07 triệu đồng/lượng, tương đương 82,1 triệu đồng/kg, tăng 2,1 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat ở mức 79,07 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.122 đồng/USD, đứng im so với hôm qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.079 - 26.379 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch quanh 27.175 - 27.328 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #vàng miếng #vàng nhẫn #thị trường vàng #tỷ giá #giá vàng quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục