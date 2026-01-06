Giá vàng tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (6/1), giá vàng trong nước tăng rất mạnh sau nhịp điều chỉnh những ngày trước đó. Vàng miếng SJC bật tăng hơn 4 triệu đồng/lượng lên mốc 157 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 155,1 - 157,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với chiều qua và 4,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tuy nhiên, so với mức giá đỉnh ngày 27/12/2025 lên đến gần 160 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC vẫn thấp hơn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC quay đầu tăng trở lại.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng đáng kể theo xu hướng chung của thị trường. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giá 154,3 - 157,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý giá 152 - 155 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji giá 151 - 154 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.439 USD/ounce, tăng 65 USD so với sáng qua.

Chiều ngày 5/1, thị trường kim loại quý trong nước cũng ghi nhận diễn biến tích cực của giá bạc. Bạc thỏi Phú Quý giá bán 2,93 triệu đồng/lượng; 78,3 triệu đồng/kg, tăng 2,9 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc thỏi Ancarat 77,1 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.123 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Có mức tăng tương đương, giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.080 - 26.380 đồng/USD mua vào - bán ra, tăng 3 đồng cả 2 chiều.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do, lại bật tăng mạnh lên mức 27.188 - 27.328 đồng/USD (mua - bán), tăng 76 đồng chiều mua và 116 đồng chiều bán.