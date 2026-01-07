Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Bất ngờ 20 tỷ USD 'rót' vào xAI của Elon Musk

Hồng Nhung

TPO - Startup trí tuệ nhân tạo xAI do tỷ phú Elon Musk sáng lập vừa thông báo huy động thành công 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series E mở rộng, vượt xa mục tiêu ban đầu 15 tỷ USD. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng nóng lên.

Theo xAI, các nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn gồm Valor Equity Partners, StepStone Group, Fidelity Management & Research Company và Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (Qatar Investment Authority). Bên cạnh đó, Nvidia và Cisco Investments cũng góp mặt với tư cách nhà đầu tư chiến lược, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xAI mở rộng năng lực tính toán và hạ tầng công nghệ.

107227255-1681841318474-gettyimages-1251871128-pgonchar-1045.jpg
Startup trí tuệ nhân tạo xAI do tỷ phú Elon Musk sáng lập vừa thông báo huy động thành công 20 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series E mở rộng, vượt xa mục tiêu ban đầu 15 tỷ USD. Ảnh: CNBC.

xAI cho biết nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai các sản phẩm AI, đồng thời tăng cường đầu tư cho nghiên cứu. Công ty hiện đang huấn luyện Grok 5, mô hình AI thế hệ tiếp theo, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Dù thị trường xuất hiện những cảnh báo về nguy cơ hình thành bong bóng AI, dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này vẫn duy trì mạnh mẽ khi các doanh nghiệp tiếp tục chi tiêu lớn cho sức mạnh tính toán và các mô hình mới.

Thời gian qua, xAI đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu để huấn luyện các hệ thống AI tiên tiến hơn, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách với các đối thủ lớn như ChatGPT của OpenAI và Gemini của Alphabet.

Hồng Nhung
Reuters
