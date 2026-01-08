Aptech nhận giải Đơn vị giáo dục Xuất Sắc tại giải thưởng quốc tế Silver Feather Awards

Liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín, mới nhất là 2 giải tại Silver Feather Awards, Aptech tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong đào tạo lập trình trên thế giới.

Hai giải thưởng tại Silver Feather Awards 2025

Vừa qua, Tập đoàn Aptech Ấn Độ đã nhận 2 giải thưởng Đơn vị Xuất Sắc trong lĩnh vực Đào tạo và Cơ sở giáo dục có kết nối Doanh nghiệp – Học thuật tốt nhất tại lễ trao giải Silver Feather Awards 2025 lần thứ 6.

Feather Awards 2025 do HRAI phối hợp cùng Silicon India Magazine và Global Hues Media Network tổ chức. Đây là giải thưởng quốc tế thường niên nhằm tôn vinh những sáng kiến đổi mới và thành tựu xuất sắc, tư duy chiến lược của các doanh nghiệp, doanh nhân và nhà lãnh đạo tiêu biểu ở hơn 20 lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, sản xuất, bất động sản,…

Trước khi được xướng tên tại Silver Feather Awards, các tổ chức đã trải qua 4 vòng xét chọn với hệ thống tiêu chí đánh giá rõ ràng và chặt chẽ.

Các đề cử được thẩm định bởi Hội đồng Giám khảo độc lập gồm các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp uy tín. Tiêu chí đánh giá tập trung vào tầm nhìn phát triển dài hạn, năng lực triển khai thực tế, mức độ sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ và tính tiên phong, đổi mới của mỗi tổ chức.

Việc được trao giải ở 2 hạng mục Đơn vị Xuất Sắc trong lĩnh vực Đào tạo và Cơ sở giáo dục có kết nối Doanh nghiệp – Học thuật tốt nhất, tiếp tục khẳng định Aptech là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo lập trình trên toàn cầu, bám sát nhu cầu doanh nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành CNTT.

Đại diện Tập đoàn Aptech tại lễ trao giải thưởng Silver Feather Awards 2025 lần thứ 6

Đại diện Tập đoàn Aptech cho biết: “Với mạng lưới hiện diện tại hơn 200 thành phố, 1.000+ trung tâm đào tạo, Aptech đã giúp hàng triệu học viên ở nhiều quốc gia trên thế giới đón đầu xu hướng công nghệ, tự tin làm việc tại môi trường doanh nghiệp”.

Các hạng mục vinh danh tại Silver Feather Awards phản ánh định hướng nhất quán của Aptech trong đào tạo thực chiến, đưa dự án thực tế, bài toán thật và các công nghệ đang được doanh nghiệp sử dụng vào chương trình học.

Tiếp tục tiên phong đào tạo lập trình chuẩn quốc tế

Tại Việt Nam, trong bối cảnh hợp tác Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển, nhất là trong lĩnh vực CNTT, Aptech trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần đào tạo đội ngũ lập trình viên quốc tế giỏi, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế số Việt Nam.

Nhiều năm qua, các chương trình đào tạo của Aptech luôn đón đầu xu hướng công nghệ và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Gần đây, đơn vị này công bố triển khai tại Việt Nam chương trình Lập trình viên Quốc tế AI ứng dụng (ADSE-AI). Đây là phiên bản nâng cấp từ ADSE đang được giảng dạy tại nhiều quốc gia, đồng là chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế duy nhất tại Việt Nam tập trung vào AI ứng dụng, giúp học viên có thể đi làm tại doanh nghiệp ngay sau từng kỳ học.

Đại diện Aptech thông tin, chương trình mới cập nhật thêm 11 công nghệ và công cụ AI ứng dụng được tuyển dụng nhiều nhất. Trải qua 4 học phần, với 4 đồ án thực tế theo quy chuẩn doanh nghiệp, chương trình học đảm bảo trang bị kỹ năng chuyên môn thực tế, tư duy logic để các em tự tin làm việc.

Các bạn học viên Aptech cơ sở 19 Lê Thanh Nghị học nhóm về đồ án cuối kỳ

Thông tin về chương trình trên trang aptechvietnam.com.vn, ông Kallol Mukherjee – Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ cho biết: “Chương trình được thiết kế dựa trên các nghiên cứu về nhu cầu nhân lực CNTT của các tập đoàn lớn như Microsoft, Oracle,... trong đó AI ứng dụng là một trong những mảng được doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng nhiều hiện nay”.

Ông Kallol Mukherjee - Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ nhận cúp và chứng nhận Sao Khuê 2025

Được biết thêm, từ khi có mặt tại Việt Nam, Aptech tích cực tham gia triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam. Năm 2019, Aptech phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các khóa đào tạo về công nghệ 4.0 dành cho giảng viên các trường đại học trên cả nước. Đơn vị này cũng triển khai Dự án phổ cập AI cho cộng đồng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu chuyển hướng sang lĩnh vực lập trình.

Năm 2025, Aptech được trao giải thưởng “Đơn vị Đào tạo CNTT xuất sắc” tại lễ trao giải Sao Khuê, cùng một số giải thưởng khác từ các tổ chức chuyên môn như Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Phần mềm Việt Nam và Hội Tin học TP.HCM.