Cách doanh nghiệp 'bỏ túi' nghìn tỷ

TPO - Tập đoàn Trường Hải, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO, Bất động sản Phát Đạt, Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP đã thu về hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu.

Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa phát hành lô trái phiếu với mã THC12501 để thu về 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, số lượng 20.000 trái phiếu. Trái phiếu kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 30/12/2030 với lãi suất 8,5%, được bảo lãnh phát hành và có tài sản bảo đảm.

Theo thống kê trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2019 tới nay, Thaco đã huy động 18.380 tỷ đồng trái phiếu, gồm cả lô vừa phát hành nêu trên. Hiện tại, trên HNX còn ghi nhận 11.980 tỷ đồng đang lưu hành toàn bộ của 3 lô gồm THC12501, TCOCH2328001 (trị giá 8.680 tỷ đồng, đáo hạn vào 14/11/2028) và TCOCH2429001 (1.300 tỷ đồng, đáo hạn vào cuối năm 2029).

Một doanh nghiệp khác liên quan đến Thaco là Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO (THISO) cũng thu về 2.200 tỷ đồng từ trái phiếu. Lãi suất phát hành 8%/năm, gốc thanh toán 1 lần khi đến hạn vào ngày 23/12/2028. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm, được lưu ký tại TCBS. Trái phiếu này được THACO bảo lãnh thanh toán.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã phát hành thành công lô trái phiếu 5.400 tỷ đồng. Trái phiếu này có mã PDA12501, kỳ hạn 30 tháng, đáo hạn ngày 26/6/2028. Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất còn đang lưu hành trên HNX của Phát Đạt.

Lãi suất phát hành 11%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (mã chứng khoán: TCX) làm tổ chức đăng ký, lưu ký.

Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP (mã chứng khoán: VCP) thông báo đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VCP12501, trị giá 500 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 25/12/2028.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Đây cũng là lô trái phiếu đang lưu hành duy nhất của VCP.

Lãi suất phát hành 10%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên (6 tháng/kỳ tính lãi), lãi suất cho các kỳ tiếp theo là 10,2%/năm. Tài sản bảo đảm ban đầu là hơn 39 triệu cổ phiếu VCP. Trong đó, Công ty CP DH Holdings góp gần 14,8 triệu cổ phiếu, Công ty CP Đầu tư VSD gần 12 triệu cổ phiếu, ông Vũ Đức Hạnh, Đoàn Mạnh Thường, bà Nguyễn Thị Hồng mỗi người hơn 4,15 triệu cổ phiếu.

Theo thống kê, năm 2025 các doanh nghiệp đã phát hành hơn 588.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm gần 91% tổng số (535.000 tỷ đồng), còn lại khoảng 9% là chào bán ra công chúng.

So với năm 2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gần 25%, trong đó phát hành riêng lẻ tăng gần 23%. So với đỉnh năm 2021, quy mô phát hành 2025 còn thấp hơn 20%. Ngành ngân hàng vẫn thống trị về giá trị phát hành trong năm 2025 khi chiếm tỷ trọng 2/3. Đứng thứ 2 về tỷ trọng là các doanh nghiệp bất động sản với giá trị phát hành 137.000 tỷ đồng, tương đương 23%.

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trả gốc trong năm 2025 là gần 216.700 tỷ đồng. Trái phiếu bất động sản dẫn đầu với 120.600 tỷ đến hạn, theo sau là trái phiếu ngân hàng với 46.400 tỷ đồng. Như vậy, hai ngành này đã chiếm 77% tổng số trái phiếu đến hạn trả gốc. Các doanh nghiệp cũng mua lại trước hạn 314.300 tỷ.