Cake là ngân hàng đầu tiên cho vay tiền mặt trên nền tảng khách hàng thân thiết của Tập đoàn Thế Giới Di Động

Ngân hàng số Cake by VPBank chính thức trở thành ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ cho vay tiền mặt trên ứng dụng Quà Tặng VIP, nền tảng khách hàng thân thiết của Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG). Dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký vay và phê duyệt nhanh hoàn toàn trực tuyến.

Theo đó, người dùng ứng dụng Quà Tặng VIP có thể vay tiền mặt từ Ngân hàng số Cake với hạn mức lên đến 50 triệu đồng. Quy trình vay được đơn giản hóa, hồ sơ phê duyệt 100% online và giải ngân nhanh trong khoảng 2 phút, giúp khách hàng tối ưu nhu cầu từ sản phẩm thiết bị số đến giải pháp về tài chính số.

Khách hàng đăng ký vay thành công trên ứng dụng Quà Tặng VIP. Ảnh: Gato

Dịch vụ ra mắt trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu tăng mạnh dịp cuối năm, người dùng cần tiếp cận vốn nhanh, chính thống và được thu hồi nợ nhân văn. Việc tích hợp dịch vụ vay tiền mặt ngay trên ứng dụng quen thuộc như Quà Tặng VIP giúp khách hàng đơn giản hóa hành trình tiếp cận tín dụng sạch, giảm phụ thuộc vào các kênh vay không chính thức tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Với tiềm lực tài chính, năng lực công nghệ, vận hành tín dụng và khả năng mở rộng quy mô, Cake đã trở thành đối tác ngân hàng đầu tiên triển khai cho vay tiền mặt trên app Quà Tặng VIP. Trước đó, hai đơn vị đã phối hợp phát triển thành công nhiều giải pháp tài chính tiêu dùng từ online đến offline, góp phần mang đến các giải pháp tài chính thuận tiện, kịp thời và phù hợp với nhu cầu thực tế của tệp khách hàng MWG.

Khách hàng tìm hiểu các gói vay mua sắm tại cửa hàng Điện Máy Xanh. Ảnh: Gato

Quà Tặng VIP là nền tảng khách hàng thân thiết chính thức và duy nhất của Tập đoàn Thế Giới Di Động, đóng vai trò kết nối trải nghiệm mua sắm, ưu đãi và các dịch vụ số cho hàng chục triệu khách hàng trên toàn bộ hệ sinh thái, bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, AVAKids và các chuỗi bán lẻ khác thuộc MWG. Ứng dụng này không chỉ là công cụ tích điểm – ưu đãi, mà đang được MWG phát triển thành “điểm chạm số” chiến lược, nơi tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng gắn với hành vi tiêu dùng hàng ngày của khách hàng.

Cake by VPBank là ngân hàng thuần số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn trình hoạt động ngân hàng theo định hướng “Next GenAI Bank”, sở hữu các chứng chỉ an toàn bảo mật chuẩn quốc tế. Ngân hàng số Cake phục vụ hơn 6,2 triệu khách hàng và cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cá nhân, bao gồm: chuyển khoản, thanh toán, tiết kiệm, liên kết đầu tư, cho vay tiêu dùng, mua trước trả sau, thẻ tín dụng… cùng các dịch vụ sáng tạo khác như phân phối vé các hoạt động giải trí, du lịch, di chuyển… được tích hợp sẵn sàng trên cùng một nền tảng. Năm 2025, Cake được The Asian Banker xếp hạng là 1 trong 100 ngân hàng số hoạt động hiệu quả nhất thế giới.