'Cú đúp' tại VNR500: Hai công ty của Takao đồng loạt ghi danh vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Công ty CP Takao Granite và Công ty CP Takao Việt Nam được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 (VNR500). Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quy mô, năng lực tài chính và vị thế ngày càng vững chắc của hệ sinh thái Takao trong ngành vật liệu xây dựng Việt Nam.

Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) do Vietnam Report tổ chức là bảng xếp hạng uy tín, được xây dựng dựa trên các tiêu chí khắt khe như doanh thu, tổng tài sản, hiệu quả hoạt động, năng lực tăng trưởng và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông. Việc hai doanh nghiệp thành viên của Takao đồng thời góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay không chỉ thể hiện sức mạnh nội tại, mà còn phản ánh chiến lược phát triển bài bản, dài hạn và bền vững của Takao trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Hình ảnh ông Tạ Hùng Sinh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Takao Granite vinh dự nhận giải thưởng

Trong những năm qua, CTCP Takao Granite và CTCP Takao Việt Nam đã liên tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao mức độ tự động hóa, tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất gạch ốp lát và vật liệu xây dựng. Hiện nay, Takao sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại với mức độ tự động hóa trên 95%, tiên phong ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến như in kỹ thuật số 4D, cải tiến xương gạch và công nghệ bề mặt cao cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Đáng chú ý, các nhà máy của Takao đã ứng dụng công nghệ nung khí sạch LNG trong sản xuất gạch ốp lát, với công suất 21,2 triệu m²/năm, góp phần giảm phát thải, tối ưu năng lượng và hướng tới mục tiêu sản xuất xanh, bền vững. Song song với đó, Takao tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng thêm hàng chục triệu m² công suất trong giai đoạn 2025–2026, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên trên 60 triệu m²/năm.

Hình ảnh ông Lê Đình Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Takao Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng

Danh mục sản phẩm của Takao ngày càng đa dạng, tập trung vào các dòng gạch kích thước lớn như 120x120 cm, 100x100 cm, đáp ứng xu hướng kiến trúc hiện đại, được thị trường trong nước và quốc tế đón nhận tích cực. Hiện nay, sản phẩm Takao đã phủ khắp thị trường nội địa thông qua hơn 250 nhà phân phối, đồng thời được xuất khẩu tới nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Bỉ, Canada, Đức, Nga và Cộng hòa Séc.

Hình ảnh Ban lãnh đạo Takao cùng các Nhà phân phối tham dự sự kiện

Trước khi ghi dấu ấn tại VNR500, cũng trong năm 2025, Takao đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế, với những dấu ấn nổi bật như Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín và FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở thành tích doanh nghiệp, ông Trần Ngọc Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Takao cũng được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân xuất sắc Châu Á” trong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) 2025 do Enterprise Asia tổ chức. Việc góp mặt tại VNR500 năm 2025 tiếp tục hoàn thiện bức tranh về một Takao tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, vững vàng về nội lực và bền bỉ về chiến lược.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn dài hạn và sứ mệnh “Kiến tạo giá trị bền vững – Gắn kết thành công”, Takao khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và đồng hành cùng đối tác, khách hàng trên hành trình kiến tạo những không gian sống hiện đại, bền vững cho tương lai.