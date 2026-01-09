Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thịt heo bình ổn giá bất ngờ... phi mã

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TPHCM vừa có mặt bằng giá mới. Theo đó, thịt heo tăng từ 2.000 - 12.000 đồng/kg tùy mặt hàng, thấp hơn giá bình quân trên thị trường từ 5-30%.

Ngày 9/1, Sở Tài chính TPHCM cho biết, tổ công tác về bình ổn thị trường gồm Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2025-2026.

Theo đó, các đơn vị đã nhất trí tăng giá thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường từ 2.000 - 12.000 đồng/kg tùy mặt hàng (tăng từ 1-15%, tương đương mức tăng giá heo hơi), thấp hơn giá bình quân trên thị trường từ 5-30%.

tp-cho-uyen-phuong-18.jpg
Thịt heo lại tăng giá dịp cận Tết, sức mua ở chợ giảm sâu.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn mặt hàng thịt heo tại TPHCM gồm Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN3 tại Đồng Nai, Liên hiệp HTX TM TPHCM (Saigon Coop); Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan); Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Tập đoàn Central retail tại Việt Nam.

Căn cứ vào bảng giá mới, nhóm tăng giá mạnh nhất là thịt vai và thịt nách, với mức tăng cao nhất là 12.000 đồng/kg. Trong đó, thịt vai của Vissan từ 132.000 đồng/kg tăng lên 144.000 đồng/kg. Giá thịt đùi tăng khoảng 2.000 đồng/kg, giá thịt cốt lết và chân giò tăng 10.000 đồng/kg. Giá thịt cốt lết của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn từ 137.000 đồng/kg tăng lên 147.000 đồng/kg, giá chân giò từ 110.000 đồng/kg tăng lên 120.000 đồng/kg. Giá sườn già, xương đuôi, xương sườn cũng được điều chỉnh tăng từ 1 - 15% tùy theo nhà cung cấp.

tp-thit-heo-uyen-phuong-1.png
tp-thit-heo-uyen-phuong-2.png
Bảng giá điều chỉnh thịt heo bình ổn tại TPHCM.

Ngành chức năng cho biết, việc điều chỉnh tăng giá bình ổn thị trường khi doanh nghiệp đề nghị và giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào điều chỉnh tăng hơn 3% so với lần công bố giá liền kề trước. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng giá bình ổn thị trường của doanh nghiệp; Sở Tài chính chủ trì phối hợp sở, ngành, doanh nghiệp cung ứng, doanh nghiệp phân phối để xem xét, thống nhất.

Thời gian qua, nguồn cung heo giảm do dịch bệnh, thiên tai, chi phí đầu vào tăng buộc các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường điều chỉnh giá bán lẻ để cân đối hoạt động. Thực tế, giá thịt heo ở các chợ đầu mối cũng đang tăng nhẹ, nhất là thịt đùi, cốt lết, nạc dăm.

Trong ngày 9/1, tại TPHCM và thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng, lên mức 66.000 đồng/kg. Giá cao, các quầy hàng kinh doanh thịt heo ở chợ truyền thống đều rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm.

Uyên Phương
#Chương trình bình ổn thị trường thịt heo #Tăng giá thịt heo dịp Tết #Ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai #Giá thịt heo tại TP.HCM và Đồng Nai #Các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường #Tác động của chi phí đầu vào tăng #Biến động giá thịt heo trong chợ #Chính sách điều chỉnh giá thịt heo #Nguồn cung heo giảm do dịch bệnh #Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thịt heo

Xem thêm

Cùng chuyên mục