Thịt heo bình ổn giá bất ngờ... phi mã

TPO - Thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TPHCM vừa có mặt bằng giá mới. Theo đó, thịt heo tăng từ 2.000 - 12.000 đồng/kg tùy mặt hàng, thấp hơn giá bình quân trên thị trường từ 5-30%.

Ngày 9/1, Sở Tài chính TPHCM cho biết, tổ công tác về bình ổn thị trường gồm Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2025-2026.

Theo đó, các đơn vị đã nhất trí tăng giá thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường từ 2.000 - 12.000 đồng/kg tùy mặt hàng (tăng từ 1-15%, tương đương mức tăng giá heo hơi), thấp hơn giá bình quân trên thị trường từ 5-30%.

Thịt heo lại tăng giá dịp cận Tết, sức mua ở chợ giảm sâu.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn mặt hàng thịt heo tại TPHCM gồm Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - CN3 tại Đồng Nai, Liên hiệp HTX TM TPHCM (Saigon Coop); Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan); Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Tập đoàn Central retail tại Việt Nam.

Căn cứ vào bảng giá mới, nhóm tăng giá mạnh nhất là thịt vai và thịt nách, với mức tăng cao nhất là 12.000 đồng/kg. Trong đó, thịt vai của Vissan từ 132.000 đồng/kg tăng lên 144.000 đồng/kg. Giá thịt đùi tăng khoảng 2.000 đồng/kg, giá thịt cốt lết và chân giò tăng 10.000 đồng/kg. Giá thịt cốt lết của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn từ 137.000 đồng/kg tăng lên 147.000 đồng/kg, giá chân giò từ 110.000 đồng/kg tăng lên 120.000 đồng/kg. Giá sườn già, xương đuôi, xương sườn cũng được điều chỉnh tăng từ 1 - 15% tùy theo nhà cung cấp.

Bảng giá điều chỉnh thịt heo bình ổn tại TPHCM.

Ngành chức năng cho biết, việc điều chỉnh tăng giá bình ổn thị trường khi doanh nghiệp đề nghị và giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào điều chỉnh tăng hơn 3% so với lần công bố giá liền kề trước. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng giá bình ổn thị trường của doanh nghiệp; Sở Tài chính chủ trì phối hợp sở, ngành, doanh nghiệp cung ứng, doanh nghiệp phân phối để xem xét, thống nhất.

Thời gian qua, nguồn cung heo giảm do dịch bệnh, thiên tai, chi phí đầu vào tăng buộc các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường điều chỉnh giá bán lẻ để cân đối hoạt động. Thực tế, giá thịt heo ở các chợ đầu mối cũng đang tăng nhẹ, nhất là thịt đùi, cốt lết, nạc dăm.

Trong ngày 9/1, tại TPHCM và thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng, lên mức 66.000 đồng/kg. Giá cao, các quầy hàng kinh doanh thịt heo ở chợ truyền thống đều rơi vào cảnh đìu hiu, ế ẩm.