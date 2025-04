Bất ổn thị trường thịt heo

TP - Chỉ trong tháng 3, giá thịt heo (lợn) bình ổn ở TPHCM hai lần được điều chỉnh tăng. Trong khi đó, tại "thủ phủ" chăn nuôi heo Đồng Nai, nhiều trang trại phải dừng hoạt động do chưa đáp ứng được quy định về bảo vệ môi trường khiến tỷ lệ đàn heo giảm, góp phần đẩy giá thịt tăng thêm.

Liên tục tăng giá

Ngày 1/4, thịt heo bình ổn tại TPHCM đã áp dụng giá mới sau khi được Sở Tài chính đồng ý điều chỉnh tăng thêm 3.000 - 6.000 đồng/kg tuỳ loại. Theo biểu giá mới, thịt nạc vai, đùi của Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) tăng thêm 3.000 đồng/kg lên 180.000 đồng/kg. Mặt hàng thịt vai, thịt nách tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Vissan và Sagri tăng thêm 6.000 đồng/kg, lên mức 162.000 đồng/kg.

Các loại thịt cốt lết, chân giò của Sagri cũng tăng thêm 5.000 - 6.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 165.000 đồng/kg và 138.000 đồng/kg. Xương bộ heo tại các cửa hàng Co.opmart và Vissan cũng tăng thêm 3.000 đồng/kg, hiện có giá bán lẻ 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại các chuỗi bán lẻ thuộc Central Retail, thịt heo cốt lết hiện có giá 160.000 đồng/kg, thịt vai 156.000 đồng/kg, chân giò 132.000 đồng/kg...

Theo Sở Tài chính TPHCM, nguyên nhân giá thịt heo bình ổn thị trường tăng do Sở phê duyệt giá heo hơi cơ sở lần này là 78.000 đồng/kg, cao hơn 4.000 đồng so với giá hồi tháng 3.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ đã tăng lên, đạt 4.000 - 4.500 con/đêm. Giá heo hơi của các trại chăn nuôi, hộ dân khoảng 80.000 - 84.000 đồng/kg; giá heo mảnh loại 1 là 93.000 đồng/kg, loại 2 là 88.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống, tiểu thương kinh doanh thịt heo đều cho biết, sức mua rất chậm từ sau Tết đến nay, nhất là khi giá cả càng lúc càng tăng. “Dù heo hơi giảm nhưng chúng tôi lấy hàng ở đơn vị cung ứng giá đều tăng, vì vậy cũng phải tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg khi bán đến tay người tiêu dùng” - bà Thủy, tiểu thương chợ Hòa Hưng (quận 10) nói và cho biết sườn non tại chợ có giá lên tới 250.000 đồng/kg.

Giá thịt heo bán lẻ tăng. Tuy nhiên, giá heo hơi hiện đang giảm trong những ngày gần đây. Theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, nếu như cách đây hai tuần, giá heo hơi lên tới 80.000 - 82.000 đồng/kg thì nay giá trung bình là khoảng 75.000 đồng/kg. Một số người chăn nuôi có tâm lý thấy giá lên thì găm heo lại chờ giá tăng tiếp, khi thấy giá có hướng đi xuống mới bung hàng nhưng đa số là heo quá lứa. Heo to nên phải giảm giá. “Giá heo hơi trung bình ở mức 75.000 đồng/kg là đã tốt rồi. Chúng tôi mong muốn làm sao giá heo ở mức có lãi nhưng phải ổn định” - Ông Công nói.

Ông Lê Xuân Huy - Phó Tổng giám đốc Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam cho biết, trước đây giá heo hơi có tăng nhưng hiện nay đang giảm nhiều. Giá trung bình C.P xuất ra khoảng 69.000 đồng/kg. Đối với heo hơi loại 1 có giá 74.000 đồng/kg được khách hàng mua nhiều, còn những loại heo mỡ nhiều, C.P chỉ bán được 65.000 đồng/kg. “Từ sau Tết đến nay, sức tiêu thụ thịt heo không cao lắm” - ông Huy nhìn nhận.

Thủ phủ chăn nuôi giảm đàn

Đồng Nai là “thủ phủ” chăn nuôi của cả nước với tổng đàn heo toàn tỉnh khoảng 2,1 triệu con. Tuy nhiên, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức kiểm tra các cơ sở chăn nuôi và đã kiên quyết buộc các trại chăn nuôi phải dừng hoạt động khi chưa đáp ứng được quy định về bảo vệ môi trường. Từ đó, số lượng đàn heo và số lượng cơ sở chăn nuôi giảm mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (huyện Thống Nhất) chăn nuôi heo từ năm 2016. Ông Hoàng cho biết thời điểm đó, xung quanh trại chăn nuôi không có nhà dân. Các quy định về bảo vệ môi trường đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không quá khắt khe nên việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải của nhiều cơ sở chỉ mang tính tạm thời. Vì vậy hiện nay, nhiều trại chăn nuôi heo buộc phải ngưng hoạt động vì không có kinh phí để đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý vệ sinh môi trường.

Theo Phòng Nông nghiệp và môi trường huyện Thống Nhất (địa phương có đông đàn heo nhất tỉnh Đồng Nai) những năm gần đây, chăn nuôi heo trên địa bàn huyện giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 1/4 so với trước do chính quyền siết chặt công tác bảo vệ môi trường. Huyện tuyên truyền giảm chăn nuôi nhỏ lẻ để phát triển thành trang trại lớn do cơ sở nhỏ không có khả năng đầu tư hệ thống xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu. Nhiều cơ sở ngưng hoạt động vì thuộc diện di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Các cơ sở chăn nuôi không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đều buộc phải xuất bán heo sớm để khắc phục và đưa chăn nuôi vào vùng quy hoạch.