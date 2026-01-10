Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (10/1), giá vàng trong nước diễn biến trái chiều. Theo đó, vàng miếng SJC đứng im ở mốc 158,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vẫn tiếp tục tăng.

Theo niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC ở mức 158,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giao dịch vàng miếng SJC ở mức 158,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 153,6 - 158,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây cũng là 2 đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng.

vangnhan.jpg
Giá vàng nhẫn vẫn tiếp tục tăng theo giá thế giới.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 154 - 157 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Doji niêm yết 154 - 157 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.510 USD/ounce, tăng 40 USD so với sáng qua. Đây là mốc kỷ lục mới của vàng thế giới. Diễn biến này phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, cùng kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ở các thị trường liên quan, sáng nay bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu được bán với giá 30,98 triệu đồng/lượng, tương đương 82,6 triệu đồng/kg, tăng 3 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat ở mức 80,1 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.088 - 26.388 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch quanh 27.175 - 27.328 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #vàng nhẫn #giá vàng #thị trường vàng #tài chính #giá vàng thế giới #đầu tư vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục