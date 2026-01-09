Giá vàng đồng loạt tăng

TPO - Sáng nay (9/1), vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt lên trên mốc 158 triệu đồng/lượng.

Theo niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC ở mức 158,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giao dịch ở mức 158,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thấp hơn vàng nhẫn một số thương hiệu.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 153,3 - 158,3 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn các doanh nghiệp khác như Phú Quý, Doji cũng đồng loạt tăng nửa triệu đồng/lượng lên mức 156,8; 156,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.470 USD/ounce, tăng 10 USD so với sáng qua.

Ở các thị trường liên quan, sáng nay bạc thỏi Phú Quý được bán với giá 29,8 triệu đồng/lượng, tương đương 79,6 triệu đồng/kg, giảm hơn 1 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat ở mức 78,5 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.125 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.082 - 26.382 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch quanh 27.175 - 27.328 đồng/USD.