Phó Thủ tướng: Thu hút bằng được 'đại bàng' làm tổ tại trung tâm tài chính quốc tế

TPO - Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Chiều 9/1, Lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng được tổ chức tại Khu Công viên phần mềm số 2, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Minh bạch, an toàn, linh hoạt

Theo Nghị định 323 của Chính phủ, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng được định hướng phát triển hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt…

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng chính thức khai trương. Ảnh: Giang Thanh.

Theo ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, dù mới được thành lập trong thời gian ngắn, nhưng cơ quan điều hành đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc; nhanh chóng thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm…

Trong thời gian tới, cơ quan điều hành kiên định mục tiêu vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch, an toàn, đồng thời, linh hoạt trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép.

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cam kết vận hành trung tâm minh bạch, an toàn.

“Bên cạnh đó, xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp; lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa - một đầu mối, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục; chủ động kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và thành phố trong xúc tiến, kết nối đầu tư tài chính gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thiết lập cơ chế làm việc thường xuyên với các cơ quan liên quan, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách với Trung ương”, ông Minh nói.

"Một trung tâm, hai điểm đến"

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam - đánh giá cao tinh thần chủ động của UBND TP. Đà Nẵng trong cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, chuẩn bị hạ tầng, bộ máy tổ chức và các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng chính thức đi vào vận hành.

Trong tư duy chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Đà Nẵng nắm giữ vai trò đặc biệt quan trọng với lợi thế địa kinh tế là cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số hiện đại và chính quyền năng động, thông thoáng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội, thu hút "đại bàng" về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Theo Phó Thủ tướng, để biến tiềm năng thành sức mạnh, nguồn lực cho sự phát triển, phải có tư duy hoàn toàn mới và hành động quyết liệt, chuyển từ tư duy xin - cho sang tư duy đồng hành kiến tạo. Tư duy quản lý không được cứng nhắc, phải thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi để khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn hơn, hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội và thu hút bằng được các nhà đầu tư chiến lược, những "đại bàng" lớn về làm tổ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP. Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với TPHCM để hoàn thiện cơ chế hoạt động chung, chậm nhất trong tháng 1 này, đảm bảo hai điểm đến hỗ trợ cho nhau.

Đà Nẵng phải phát triển hạ tầng cứng, chuẩn bị quỹ đất sạch, không gian làm việc đẳng cấp. Những hạ tầng mềm như: nhân lực, dữ liệu, đường truyền phải đi trước một bước. Bên cạnh đó là khẩn trương kiện toàn bộ máy cơ quan điều hành hướng tới tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy quốc tế, có kiến thức về tài chính, giỏi về ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ, có đạo đức công vụ trong sáng để đủ sức vận hành trung tâm tài chính tiếp cận với trình độ của toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tham quan trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư tham gia lâu dài, sâu hơn, trực tiếp cùng Hội đồng điều hành Trung ương xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam nói chung và cho Đà Nẵng nói riêng.

“Ngoài ra, các nhà đầu tư, doanh nghiệp còn đóng vai trò phản biện chính sách, rà soát những bất cập về cơ chế, chính sách để sửa đổi. Kiến nghị của doanh nghiệp là chìa khóa để cùng hoàn thiện môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng và đạt trình độ quốc tế cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói.

Tại Lễ khai trương, Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng chính thức được đưa vào vận hành.