Tìm lời giải năng lực cạnh tranh của Lâm Đồng

TPO - Hơn 100 chuyên gia, doanh nghiệp cùng lãnh đạo Lâm Đồng đã họp bàn về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư cho tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 9/1, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Lâm Đồng", thu hút hơn 100 chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự.

Toàn cảnh hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI - nhận định Lâm Đồng đang sở hữu hệ sinh thái đầu tư đa dạng, có khả năng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên, đi kèm với tiềm năng là yêu cầu cao về năng lực quản trị, điều hành và cải cách hành chính của bộ máy chính quyền.

"VCCI sẵn sàng đồng hành cùng Lâm Đồng, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương năng động, phát triển bền vững, thân thiện môi trường và hấp dẫn các nhà đầu tư lớn", ông Hùng khẳng định.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI phát biểu.

Trong khi đó, ông Lê Tăng Trọng Nghĩa - Phó Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Lạt - Lâm Đồng - cho rằng, Lâm Đồng cần đánh thức tiềm năng kinh tế đêm với các tổ hợp giải trí, show diễn đẳng cấp quốc tế, đi kèm quy hoạch rõ ràng và chính sách mở để thu hút đầu tư. Đồng thời, tỉnh cần ưu tiên kết nối giao thông liên vùng, mở thêm các đường bay thẳng, thu hút hãng hàng không 5 sao nhằm rút ngắn thời gian di chuyển và kéo dài trải nghiệm của du khách.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cho biết, sau khi hợp nhất, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng mở với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội về công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các lợi thế đó, điều quan trọng nhất là chính quyền phải đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Ông Mười cho hay, trước mắt tỉnh tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng số. Lâm Đồng đã khởi công hai tuyến cao tốc huyết mạch kết nối Đà Lạt với TPHCM và Đồng Nai; đồng thời đề xuất quy hoạch tuyến đường Đông Tây: Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết dài khoảng 120km nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Tại hội thảo, UBND tỉnh Lâm Đồng và VCCI đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030, làm cơ sở triển khai các hành động cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.