Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nối lại tìm kiếm xác máy bay MH370, bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không sắp có lời giải?

Minh Hạnh

TPO - Bộ Giao thông Vận tải Malaysia tuyên bố, chiến dịch tìm kiếm xác máy bay MH370 sẽ được nối lại vào ngày 30/12, hơn một thập kỷ sau khi chuyến bay chở hơn 200 người mất tích một cách bí ẩn.

Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2014. Nhiều chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành, nhưng tất cả đều không có kết quả.

Cuộc tìm kiếm gần đây nhất ở Nam Ấn Độ Dương đã bị tạm dừng vào tháng 4 chỉ sau vài tuần do điều kiện thời tiết xấu. Công ty thăm dò Ocean Infinity sau đó xác nhận sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển trong 55 ngày.

“Cuộc tìm kiếm sắp tới sẽ được tiến hành ở khu vực được đánh giá là có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất”, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết trong một tuyên bố. Vị trí chính xác của khu vực tìm kiếm chưa được công bố.

Cũng theo cơ quan này, việc tìm kiếm xác máy bay sẽ tuân thủ các điều khoản đã được thỏa thuận giữa chính phủ và Ocean Infinity. Malaysia sẽ trả cho Ocean Infinity 70 triệu đô la nếu cuộc tìm kiếm có kết quả.

Một báo cáo dài 495 trang về vụ mất tích năm 2018 nêu rõ, chiếc Boeing 777 có thể đã bị cố ý điều khiển đi chệch hướng, nhưng cơ quan điều tra không thể xác định được ai phải chịu trách nhiệm và không đưa ra kết luận về những gì đã xảy ra, nói rằng điều đó phụ thuộc vào việc tìm thấy xác máy bay.

Cơ quan điều tra cho biết, không có gì đáng ngờ về lý lịch, tình hình tài chính, quá trình đào tạo và sức khỏe tâm thần của cả cơ trưởng và cơ phó.

Hơn 150 hành khách Trung Quốc có mặt trên chuyến bay. Các nạn nhân khác bao gồm 50 người Malaysia, cùng công dân Pháp, Úc, Indonesia, Ấn Độ, Mỹ, Ukraine và Canada, và nhiều quốc gia khác.

Người thân của các nạn nhân đã yêu cầu bồi thường từ Malaysia Airlines, Boeing, nhà sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce và tập đoàn bảo hiểm Allianz.

Minh Hạnh
Reuters
#MH370 #xác máy bay MH370 #tìm kiếm xác máy bay #Boeing 777 #Malaysia Airlines

Xem thêm

Cùng chuyên mục