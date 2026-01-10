SHS bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc, tăng cường năng lực quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

HĐQT SHS đã công bố nghị quyết về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT SHS thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Chí Thành vì lý do cá nhân và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh giữ vị trí Tổng Giám đốc. Việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có hiệu lực kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Quyết định bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho giai đoạn phát triển tiếp theo của SHS, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào chu kỳ cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các công ty chứng khoán phải tái định vị mô hình hoạt động, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và chất lượng dịch vụ.

Chân dung tân Tổng Giám đốc của SHS

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tốt nghiệp Solvay Brussels School, đồng thời sở hữu bằng Cử nhân Tài chính cùng nhiều chứng chỉ chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lãnh đạo và phát triển đội ngũ.

Ông Nguyễn Duy Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, và từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp tại Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, Chứng khoán SSI.

Ông Nguyễn Duy Linh, Tân Tổng giám đốc SHS.

Với bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực chứng khoán, quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa hiệu suất cao, ông Nguyễn Duy Linh được kỳ vọng là lãnh đạo sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy khách hàng làm trung tâm và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững, phù hợp với chiến lược dài hạn của SHS.

SHS sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới diễn ra trong bối cảnh SHS đang tiếp tục ổn định hoạt động và từng bước hoàn thiện mô hình quản trị - vận hành nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường chứng khoán. Kết quả kinh doanh năm 2025 của SHS dự kiến đạt 1.648 tỷ lợi nhuận trước thuế, vượt 20% kế hoạch năm.

Thời gian tới, SHS xác định ưu tiên triển khai các định hướng chiến lược đã được hoạch định, trong đó tập trung nâng cấp nền tảng công nghệ và giao dịch, cải thiện trải nghiệm khách hàng trên các kênh dịch vụ, coi việc lấy khách hàng làm trung tâm là trọng tâm xuyên suốt trong chiến lược “Service Branding”. Song song đó, SHS tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường năng lực kiểm soát rủi ro. Trên cơ sở định hướng này, các sản phẩm và dịch vụ tài chính của SHS được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của từng nhóm nhà đầu tư, đề cao tính minh bạch, linh hoạt và hiệu quả dài hạn.

SHS cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động phân tích và tư vấn đầu tư, với nhiều báo cáo chiến lược vĩ mô, thị trường và doanh nghiệp được giới chuyên môn và nhà đầu tư đánh giá tích cực. Mảng dịch vụ khách hàng và quản lý tài sản tiếp tục được củng cố, phù hợp với định hướng phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, SHS cũng tập trung hoàn thiện chuẩn mực quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác tuân thủ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ cơ quan quản lý và thị trường. Các chương trình phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới được xem là một bước đi trong tiến trình nâng cao năng lực quản trị của SHS, nhằm đảm bảo sự kế thừa, ổn định và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng và đối tác.