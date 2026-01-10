Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Đà Nẵng 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng ưu tiên thu hút các định chế, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ tài chính lớn nhằm sớm hình thành năng lực lõi và tạo niềm tin cho thị trường.

Thu hút chọn lọc, sớm hình thành năng lực lõi

Ngay sau khi khai trương, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đã giới thiệu, mời gọi đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư TP. Đà Nẵng, chiều 9/1.

tp-khai-truong-trung-tam-tai-chinh-4.jpg
Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng hiện có 12 thành viên chính thức và 10 doanh nghiệp, định chế tài chính có thư quan tâm. Ảnh: Giang Thanh.

Với môi trường thử nghiệm sandbox cho các mô hình, sản phẩm tài chính mới, đồng thời tiên phong trong tài sản số, thanh toán số và các sàn giao dịch chuyên biệt, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng; fintech và đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và tài chính ESG; thị trường hàng hóa, hàng hóa phái sinh và tài chính thương mại quốc tế; quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản…

Các doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng cũng được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi như: ưu đãi thuế cạnh tranh; nới lỏng quy định ngoại hối và dòng vốn; cơ chế huy động vốn linh hoạt cho start-up; chính sách lao động và cư trú linh hoạt; cơ chế sandbox cho các sản phẩm và mô hình tài chính mới; khung pháp lý riêng cho IFC, tòa chuyên biệt, trọng tài quốc tế và khả năng thực thi cao…

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng - cho hay, trong giai đoạn đầu, trung tâm sẽ ưu tiên thu hút các định chế tài chính khu vực, các quỹ đầu tư chuyên ngành, tổ chức fintech, tài sản số, thanh toán số và các tổ chức tài chính phát triển trên nền tảng công nghệ số, đổi mới sáng tạo và tài chính bền vững.

Đây là những nhóm nhà đầu tư phù hợp với quy mô thị trường, mức độ mở cửa và định hướng phát triển của TP. Đà Nẵng.

tp-ifc-thu-hut-dau-tu.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm các doanh nghiệp, định chế tài chính của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng sau lễ khai trương.

Bên cạnh đó, cách tiếp cận tập trung vào những lĩnh vực tài chính chuyên biệt giúp Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng sớm hình thành năng lực lõi, tạo niềm tin cho thị trường và gắn hoạt động với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội cụ thể của thành phố và khu vực, đặc biệt là chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng.

“Một khác biệt quan trọng khác của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng đó là gắn liền với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, tạo ra một hệ sinh thái liền mạch từ thương mại, logistics, sản xuất đến tài chính; cho phép các dòng vốn không chỉ luân chuyển tài chính mà trực tiếp phục vụ hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu và đầu tư đổi mới sáng tạo”, ông Đức nói.

“Ông lớn” tài chính quốc tế nhập cuộc

Vừa qua, Cơ quan điều hành cũng trao giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước; trao thư chấp thuận quan tâm cho 5 ngân hàng và 5 doanh nghiệp, tập đoàn.

tp-ifc-da-nang.jpg
Nhiều "ông lớn" tài chính quốc tế là thành viên của Trung tâm Tài chính Đà Nẵng.

Có những “ông lớn” trong lĩnh vực tài chính quốc tế như: Bybit, Makara Capital, APEX Group, Valverde Investment Partners, dtcpay… Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước như Vietcombank, Vietinbank, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Sovico…

Theo ông Ali Ijaz Ahmad - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Makara Capital (tập đoàn tài chính lớn của Singapore), việc thành lập trung tâm Tài chính quốc tế mới chỉ là bước khởi đầu, thách thức lớn hơn là vận hành mô hình này với các tiêu chuẩn quốc tế để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư toàn cầu. Đó là một hành trình dài và đòi hỏi sự quyết tâm, đồng thuận và hợp tác giữa khu vực công và tư nhân.

tp-ifc-danang.jpg
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Makara Capital Ali Ijaz Ahmad.

Là một trong 10 doanh nghiệp, định chế tài chính nhận thư chấp thuận quan tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng trong dịp này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Sovico - cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn, thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam; tham gia triển khai các mô hình tài chính, mô hình kinh doanh thí điểm, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm, logistics và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực tài chính công nghệ chất lượng cao.

Giang Thanh
#Trung tâm tài chính quốc tế #Đà Nẵng #đầu tư #hợp tác quốc tế #tài chính xanh #fintech #quỹ đầu tư #Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục