Đà Nẵng 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế

TPO - Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng ưu tiên thu hút các định chế, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ tài chính lớn nhằm sớm hình thành năng lực lõi và tạo niềm tin cho thị trường.

Thu hút chọn lọc, sớm hình thành năng lực lõi

Ngay sau khi khai trương, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đã giới thiệu, mời gọi đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư TP. Đà Nẵng, chiều 9/1.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng hiện có 12 thành viên chính thức và 10 doanh nghiệp, định chế tài chính có thư quan tâm. Ảnh: Giang Thanh.

Với môi trường thử nghiệm sandbox cho các mô hình, sản phẩm tài chính mới, đồng thời tiên phong trong tài sản số, thanh toán số và các sàn giao dịch chuyên biệt, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng; fintech và đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và tài chính ESG; thị trường hàng hóa, hàng hóa phái sinh và tài chính thương mại quốc tế; quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản…

Các doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng cũng được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi như: ưu đãi thuế cạnh tranh; nới lỏng quy định ngoại hối và dòng vốn; cơ chế huy động vốn linh hoạt cho start-up; chính sách lao động và cư trú linh hoạt; cơ chế sandbox cho các sản phẩm và mô hình tài chính mới; khung pháp lý riêng cho IFC, tòa chuyên biệt, trọng tài quốc tế và khả năng thực thi cao…

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng - cho hay, trong giai đoạn đầu, trung tâm sẽ ưu tiên thu hút các định chế tài chính khu vực, các quỹ đầu tư chuyên ngành, tổ chức fintech, tài sản số, thanh toán số và các tổ chức tài chính phát triển trên nền tảng công nghệ số, đổi mới sáng tạo và tài chính bền vững.

Đây là những nhóm nhà đầu tư phù hợp với quy mô thị trường, mức độ mở cửa và định hướng phát triển của TP. Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm các doanh nghiệp, định chế tài chính của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng sau lễ khai trương.

Bên cạnh đó, cách tiếp cận tập trung vào những lĩnh vực tài chính chuyên biệt giúp Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng sớm hình thành năng lực lõi, tạo niềm tin cho thị trường và gắn hoạt động với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội cụ thể của thành phố và khu vực, đặc biệt là chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng.

“Một khác biệt quan trọng khác của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng đó là gắn liền với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, tạo ra một hệ sinh thái liền mạch từ thương mại, logistics, sản xuất đến tài chính; cho phép các dòng vốn không chỉ luân chuyển tài chính mà trực tiếp phục vụ hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu và đầu tư đổi mới sáng tạo”, ông Đức nói.

“Ông lớn” tài chính quốc tế nhập cuộc

Vừa qua, Cơ quan điều hành cũng trao giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước; trao thư chấp thuận quan tâm cho 5 ngân hàng và 5 doanh nghiệp, tập đoàn.

Nhiều "ông lớn" tài chính quốc tế là thành viên của Trung tâm Tài chính Đà Nẵng.

Có những “ông lớn” trong lĩnh vực tài chính quốc tế như: Bybit, Makara Capital, APEX Group, Valverde Investment Partners, dtcpay… Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước như Vietcombank, Vietinbank, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Sovico…

Theo ông Ali Ijaz Ahmad - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Makara Capital (tập đoàn tài chính lớn của Singapore), việc thành lập trung tâm Tài chính quốc tế mới chỉ là bước khởi đầu, thách thức lớn hơn là vận hành mô hình này với các tiêu chuẩn quốc tế để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư toàn cầu. Đó là một hành trình dài và đòi hỏi sự quyết tâm, đồng thuận và hợp tác giữa khu vực công và tư nhân.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Makara Capital Ali Ijaz Ahmad.

Là một trong 10 doanh nghiệp, định chế tài chính nhận thư chấp thuận quan tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng trong dịp này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Sovico - cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn, thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam; tham gia triển khai các mô hình tài chính, mô hình kinh doanh thí điểm, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm, logistics và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực tài chính công nghệ chất lượng cao.