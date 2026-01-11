Chứng khoán bùng nổ, nhóm cổ phiếu nào gây chú ý nhất?

TPO - Chứng khoán trong nước khởi đầu năm 2026 với tuần giao dịch bùng nổ, vượt xa kỳ vọng của phần lớn giới phân tích và nhà đầu tư. Điểm đáng chú ý của nhịp tăng này là sự xoay trục rõ nét của dòng tiền sang nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn.

Xoay tiền xoay trục, VN-Index lập đỉnh

VN-Index tăng mạnh 4,67% so với tuần trước, chốt tuần tại mức 1.867 điểm, chính thức vượt đỉnh lịch sử và bỏ xa vùng đỉnh năm 2025 quanh 1.800 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 166.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong hơn hai tháng trở lại đây.

Sóng tăng khởi phát từ nhóm dầu khí với các mã GAS, PLX, BSR, sau đó lan tỏa sang nhóm ngân hàng quốc doanh như VCB, BID, CTG. Đà hưng phấn tiếp tục được nối dài sang các nhóm cao su, điện, khu công nghiệp và gần nhất là họ Viettel với VTP, VGI, CTR.

Trong bối cảnh thị trường trước đó thiếu vắng nhóm dẫn dắt mới thay thế vai trò của họ Vingroup, thông tin liên quan đến thoái vốn Nhà nước cùng việc ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước đã trở thành chất xúc tác quan trọng, kích hoạt dòng tiền lớn nhập cuộc.

Tác động tích cực của nhóm vốn hóa lớn cũng giúp VN30 kết tuần tăng 1,75%, lên 2.066 điểm, vượt đỉnh năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng của VN30 thấp hơn VN-Index cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét của thị trường. Dòng tiền tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu đầu ngành, tỷ lệ sở hữu Nhà nước cao trong các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm, hàng không, dệt may.

Một điểm sáng khác là hoạt động của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tuần thứ 4 liên tiếp trên HoSE với giá trị hơn 630 tỷ đồng. MBB, VCB và HPG là những mã được mua ròng mạnh, trong khi STB, VHM và HDB chịu áp lực bán.

Nhóm phân tích Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, thị trường có tuần khởi đầu năm 2026 rất tích cực, VN-Index vượt đỉnh năm 2025 với sự dẫn dắt đến từ các doanh nghiệp vốn nhà nước, động lực đến từ Nghị quyết 79-NQ/TW.

Theo đó, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tích cực khi chỉ số giữ vững trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.800 điểm - tương ứng vùng đỉnh cao nhất của năm 2025. Tuy nhiên, khi VN-Index tiến gần vùng 1.900 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ đối mặt với áp lực bán gia tăng và các nhịp rung lắc mạnh do trạng thái quá mua trong ngắn hạn.

Sau khi vượt qua các mốc đỉnh cũ, cả VN-Index và VN30-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh năm 2025. Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ những cổ phiếu từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường tăng mạnh trong năm trước. Song song với đó, dòng tiền đang có xu hướng cơ cấu sang nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, tỷ lệ free-float (cổ phiếu tự do chuyển nhượng) thấp và đã tích lũy trong thời gian dài suốt năm 2025.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý, tập trung theo dõi và đánh giá cơ hội tại các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản tốt, thuộc các lĩnh vực chiến lược, gắn với triển vọng tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với cổ phiếu đang trong đà tăng mạnh, bên cạnh đó có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư mới ở những nhóm ngành/cổ phiếu có kỳ vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2026, canh giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của chỉ số trong các phiên tiếp theo.

Kỳ vọng từ nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Thông tin tâm điểm được thị trường quan tâm trong tuần qua là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước. Nhóm phân tích từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), Nghị quyết 79 ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thông qua 3 cơ chế truyền dẫn chính: tăng vốn cho doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy thoái vốn tại các doanh nghiệp thương mại và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Những điểm đáng chú ý từ Nghị quyết 79. Nguồn: YSVN.

Lần đầu tiên, nghị quyết cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn để tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước, thay vì nộp về ngân sách như trước. Điều này trực tiếp giải quyết bài toán thiếu hụt vốn cấp 1 đối với các ngân hàng quốc doanh BIDV, VietinBank.

Cơ chế thứ hai là phân tách rõ giữa “chiến lược” và “thương mại”. Quy định cứng về việc Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống tại các doanh nghiệp thương mại không thuộc diện chiến lược sẽ kích hoạt một làn sóng thoái vốn vào giai đoạn 2026-2027.

Cơ chế thứ ba liên quan đến việc khai thác nguồn lực đất đai. Định hướng về quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai là động lực chính để doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp cao su đất nông nghiệp sang khu công nghiệp, mở ra tiềm năng tăng trưởng tài sản ròng (NAV) đột biến.