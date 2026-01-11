Chủ tịch An Giang: 'Sở ngành gây rắc rối, doanh nghiệp gửi thẳng văn bản cho tôi'

TPO - Chia sẻ tại chương trình Cà phê Doanh nhân, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm các sở, ngành gây phiền hà, chậm trễ thủ tục, đồng thời đề nghị doanh nghiệp gửi văn bản phản ánh thẳng cho lãnh đạo tỉnh.

UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân với sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng, lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo khoảng 200 doanh nghiệp (DN) tiêu biểu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Bà Phạm Thị Như Phượng - Tổng Giám đốc Tập đoàn CIC - đánh giá cao cách làm của tỉnh khi chọn không gian mở để gặp gỡ DN. Bà Phượng mong muốn, An Giang quan tâm hơn nữa đến DN nhỏ và vừa, thông qua các chuỗi giá trị, trong đó DN lớn đóng vai trò đầu tàu, hỗ trợ về vốn, logistics, thị trường và quản trị cho DN nhỏ.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và doanh nghiệp tỉnh An Giang tham dự chương trình.

Bà Phượng cũng đề xuất UBND tỉnh An Giang, các sở ngành cắt giảm thủ tục hành chính, giảm văn bản đi đường công văn, vì mất nhiều thời gian chờ đợi của DN. Với khoảng 20.000 DN đang hoạt động, khó khăn trong hoạt động khó tránh khỏi, tỉnh cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các xã, phường lắng nghe và xử lý, chỉ báo cáo tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Với ngành du lịch, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang - cho rằng, để tận dụng cơ hội từ các sự kiện lớn, đặc biệt APEC 2027, ngành du lịch của tỉnh cần chủ động từ rất sớm. Hiện DN và người dân chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về xu hướng, quy mô và thị trường khách, tỉnh An Giang cần sớm xây dựng hệ thống dữ liệu du khách và kênh thông tin du lịch tập trung. Với các sự kiện lớn, hiệp hội, DN cần được tham gia từ sớm vào quá trình chuẩn bị để tạo sự phối hợp đồng bộ.

Từ thực tiễn các mùa cao điểm du lịch, ông Huy kiến nghị, tỉnh An Giang tăng cường đối thoại DN định kỳ theo quý, nghiên cứu mô hình cảnh sát du lịch; đầu tư hạ tầng phục vụ du khách như nhà vệ sinh công cộng, điểm nghỉ chân, trạm sạc điện thoại, đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chí du lịch xanh, bền vững.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, dù còn nhiều khó khăn nhưng năm qua tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng trên 8%, thu ngân sách đứng đầu khu vực ĐBSCL, trong đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng DN. Bước sang năm 2026, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, lấy DN làm trung tâm phục vụ.

"DN đến tìm hiểu, đề xuất đầu tư là mang cơ hội, mang "món quà" cho địa phương", ông Mừng nói.

Theo ông Mừng, việc cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ DN sẽ được tỉnh gắn với đánh giá cán bộ theo từng quý, bắt đầu ngay từ quý này.

"Sở, ngành hay địa phương nào còn gây phiền hà, DN có thể gửi thẳng văn bản cho tôi để xem xét, đánh giá trách nhiệm. Trường hợp cán bộ có tinh thần làm việc nhưng năng lực không đáp ứng yêu cầu thì cần mạnh dạn xin chuyển vị trí khác, để người đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ. DN phát triển tỉnh mới phát triển. Muốn An Giang bứt phá, cả hệ thống chính trị phải thực sự đồng hành cùng DN”, ông Mừng nói.