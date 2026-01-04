Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cán bộ tòa án không được phiền hà, vòi vĩnh

Hoàng An
TPO - Bộ Quy tắc mới của TAND Tối cao quy định, cán bộ tòa án không được có thái độ hách dịch, dọa nạt, gây căng thẳng, khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của tổ chức và công dân…

TAND Tối cao vừa ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong TAND nhằm quy định về chuẩn mực đạo đức, giao tiếp, ứng xử của họ.

Cụ thể, tại Điều 5 Quy tắc nêu, người có chức vụ, quyền hạn trong TAND khi ứng xử và giao tiếp với tổ chức, cá nhân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích cặn kẽ những thắc mắc, phản ánh, kiến nghị; hướng dẫn, giải quyết thấu đáo, đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn công khai quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy trình, trình tự, thủ tục giải quyết công việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm các đề nghị, kiến nghị của tổ chức và công dân được giải quyết tuân thủ quy định về thời gian, thời hạn và đúng pháp luật.

Quy tắc cũng nêu, cán bộ tòa án không được có thái độ hách dịch, dọa nạt, gây căng thẳng, khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của tổ chức và công dân; không được thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của tổ chức và công dân.

Đặc biệt là nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, vị trí công tác để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi. Không được từ chối giải quyết các yêu cầu hợp pháp của tổ chức và công dân thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng.

toa-an-nhan-dan-toi-cao.png
Trụ sở TAND Tối cao.

Trong ứng xử và giao tiếp với đồng nghiệp, quy tắc nêu rõ người có chức vụ, quyền hạn phải hòa đồng với tinh thần, thái độ hợp tác, đoàn kết, phối hợp, tương trợ lẫn nhau trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; không có hành vi gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào công việc người khác, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, đơn vị. Trên môi trường số hoặc giao tiếp qua điện thoại, cán bộ không phát ngôn, chia sẻ, bình luận nội dung trên môi trường số gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của cơ quan, đơn vị.

Với người đứng đầu hoặc cấp phó, Quy tắc yêu cầu họ không được bố trí vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan.

Về ứng xử và giao tiếp ở nơi công cộng, Điều 6 Quy tắc nêu, cán bộ tòa án phải gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật và quy định sinh hoạt; thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử; xứng đáng với hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức ngành TAND; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội; không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật và trục lợi cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát ngôn tại nơi công cộng, tại các diễn đàn, hội nghị hoặc khi tiếp xúc với cơ quan báo chí, cán bộ phải thận trọng, đúng mực, bảo đảm đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật; không được tự ý cung cấp, phát tán thông tin liên quan đến hoạt động của tòa án, thông tin nội bộ hoặc thông tin chưa được phép công bố, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của TAND.

Và tại Điều 7 Quy tắc nhấn mạnh, trong gia đình, người có chức vụ, quyền hạn trong tòa án không được tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác một cách xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi...

Hoàng An
