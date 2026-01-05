Bộ Nội vụ đang dự thảo chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách

TPO - Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Gửi kiến nghị tới kỳ họp Quốc hội, cử tri đề nghị ban hành văn bản thành lập và thống nhất toàn quốc về thôn, tổ dân phố: dưới xã là thôn, dưới phường là tổ dân phố.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Kết luận số 186 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có nội dung “khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố”.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Ngày 31/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Bộ Nội vụ được giao chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách để các địa phương tổ chức thực hiện.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, trình ban hành Nghị định này.