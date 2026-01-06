Coi hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn là nguy hiểm, là tội phạm

TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc kiểm soát nồng độ cồn, coi hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn là hành vi nguy hiểm, là tội phạm.

Toàn quốc xảy ra 18.601 vụ, làm chết 10.491 người

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, thời gian qua, công tác bảo đảm TTATGT đạt kết quả tích cực trên nhiều chỉ tiêu. Tuy nhiên, tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông vẫn là vấn nạn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và sự phát triển bền vững của xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá việc huy động lực lượng liên bộ, liên ngành, liên địa phương nhưng vẫn chưa giải quyết thỏa đáng vấn đề ATGT, chưa đáp ứng được mong muốn chính đáng của người dân là "khi ra khỏi nhà và được trở về bình yên".

Theo ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2025 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ hệ thống pháp luật mới về TTATGT đường bộ, tạo bước chuyển rõ nét từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi nghiêm minh, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Về đường bộ, sắt, thủy nội địa, toàn quốc xảy ra 18.601 vụ, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người, giảm 5.312 vụ, giảm 711 người thiệt mạng và giảm 5.259 người bị thương. Toàn quốc xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền gần 6.854 tỷ đồng; số trường hợp vi phạm và tiền phạt đều giảm so với năm 2024.

Bên cạnh đó, công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn, bất cập trong tổ chức giao thông được chú trọng. Hệ thống đèn tín hiệu, báo hiệu đường bộ từng bước được rà soát, khắc phục.

Mặc dù vậy, TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra đặc biệt với loại hình kinh doanh vận tải. TNGT với xe máy còn xảy ra khá phổ biến. Ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TPHCM vẫn diễn biến phức tạp, áp lực giao thông vẫn rất lớn trong giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực hạ tầng.

Giảm ít nhất 50% các chỉ số tai nạn giao thông

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bảo đảm TTATGT không thể dừng ở trao đổi chung chung mà phải chuyển từ nói sang làm, hành động cụ thể, xác định rõ việc làm được ngay và việc cần tính toán lâu dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng thống nhất đánh giá, các chỉ tiêu an toàn giao thông qua từng năm có xu hướng giảm, nhưng số lượng tuyệt đối người chết, bị thương vẫn ở mức rất đáng lo ngại. Một số địa phương có số người chết vượt 14-15 người/100.000 dân là con số đau xót.

Nhấn mạnh yếu tố con người là nguyên nhân then chốt, lãnh đạo Chính phủ lưu ý, việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Ông yêu cầu Bộ Công an xây dựng phương án cụ thể về nội dung này để báo cáo.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng được giao rà soát toàn diện công tác kiểm định, đánh giá an toàn kỹ thuật phương tiện. "Dù đã có cố gắng, cải tiến, điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng vẫn chưa đủ, cần có phương án rõ ràng hơn", Phó Thủ tướng nói.

Về chỉ tiêu kéo giảm TNGT trong năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương đăng ký bằng các chỉ số định lượng; tối thiểu giảm 50% so với năm 2025; địa phương đã giảm 50% thì phải đặt mục tiêu cao hơn.