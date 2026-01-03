Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tạm giữ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, tông CSGT

Phạm Trường
TPO - Phát hiện cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Trịnh Ngọc Tấn ở Thanh Hóa không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy, tông đại úy công an bị thương, phải nhập viện.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ người đàn ông điều khiển xe máy thông chốt đo nồng độ cồn, tông trúng một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Tối hôm qua (2/1), tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện người điều khiển xe máy biển số 36X1 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Phát hiện cảnh sát, tài xế không dừng lại mà tăng ga lao thẳng vào đại úy Đỗ Quốc Dũng đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên đại úy Đỗ Quốc Dũng bị người đi xe máy tông bị thương.

Cú tông mạnh khiến đại úy Dũng ngã xuống đường, bị thương và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, đại úy Dũng bị gãy xương quay tay trái, chấn thương vùng đầu.

Sau sự việc, tổ công tác nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường. Người điều khiển xe máy được xác định là Trịnh Ngọc Tấn (SN 1984, trú thôn Tân Dân, xã Triệu Sơn). Tại thời điểm kiểm tra, Tấn không xuất trình được giấy phép lái xe; kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là 0,254 mg/lít khí thở.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Phạm Trường
