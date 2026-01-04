Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Công an vào cuộc vụ cưỡi SH thả hai tay gây nguy hiểm trên đường phố

TPO - Chỉ trong ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh 2 người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, cả hai xe đều nhãn hiệu SH, trong đó có 1 xe biển số 60C1- 567.89.

Ngày 4/1, Đội CSGT Bến Thành (Phòng Cảnh sát giao thông – PC08, Công an TP.HCM) cho biết đang xác minh 2 đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại hành vi vi phạm tương tự trên cầu Ba Son theo hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn.

Trong clip này, một nam thanh niên điều khiển xe máy SH chở theo một cô gái phía sau. Khi xe đang lưu thông, nam thanh niên đã buông cả hai tay khỏi tay lái, giơ cao tay trong vài giây rồi tiếp tục điều khiển xe, cả hai cùng cười đùa.

sh.png
Hình ảnh đôi nam nữ thích thú biểu diễn.

Tương tự, cùng ngày mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip dài khoảng 18 giây ghi lại hình ảnh 3 nữ thanh thiếu niên cùng đi trên một xe máy hiệu SH, biển số 60C1-5678.., lưu thông trên cầu Ba Son theo hướng ngược lại từ phường Sài Gòn về phường An Khánh.

Đáng chú ý, không chỉ vi phạm quy định khi chở 3 người trên một xe máy, cả ba người trong clip còn buông hai tay khi xe đang di chuyển. Trong đó, người ngồi giữa còn đứng lên, cùng các bạn cười đùa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

611099211-1303905988438594-8453922773255585242-n.jpg
Chiếc SH, biển số 60C1-5678... trên cầu Ba Son.

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận trái chiều, phản ứng với hành vi phản cảm và gây nguy hiểm cho bản thân người điều khiển cũng như xã hội

Hiện Đội CSGT Bến Thành đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh danh tính những người vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
