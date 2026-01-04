Phát hiện thi thể nam giới nổi trên rạch ở TPHCM

TPO - Người dân lưu thông qua khu vực rạch Cả Cấm, đoạn tiếp giáp chung cư Midtown (phường Tân Mỹ) thì phát hiện một thi thể nam giới mặc áo thun có dòng chữ “Drik Up The Past” nổi trên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 4/1, công an phường Tân Mỹ (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM điều tra vụ phát hiện thi thể một nam giới trên rạch Cả Cấm.

Rạch Cả Cấm - nơi người dân phát hiện thi thể.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực rạch Cả Cấm, đoạn tiếp giáp chung cư Midtown (phường Tân Mỹ) thì phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an phường Tân Mỹ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, phối hợp công an TPHCM tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, mặc áo thun, quần đùi sọc trắng - xanh. Trên áo, phía trước ngực có dòng chữ “Drik Up The Past”.

Hiện cơ quan công an xác minh danh tính nạn nhân và đề nghị ai là người thân hoặc biết thông tin liên quan đến thi thể trên liên hệ công an phường Tân Mỹ để phối hợp nhận dạng, phục vụ công tác điều tra.