Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lỗi nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn trong vi phạm giao thông ở dịp Tết Dương lịch 2026

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thống kê trong những ngày lễ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý 6.399 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó 2.075 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng trong ngày 2/1, đã có 886 trường hợp bị xử phạt do vi phạm quy định này.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM thông tin về tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2026.

z7392957731095-ad6288b8c29e6ee82185af3478d784d3.jpg
Người vi phạm giao thông bị lập biên bản trong dịp lễ Tết Dương lịch.

Theo Phòng CSGT, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắc trong thời điểm người dân đi lại tăng cao, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn phức tạp, tập trung xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, vi phạm về ma túy, chở quá số người, quá tải, dừng đỗ xe không đúng quy định.

Ghi nhận vào tối 2/1, tất cả các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT đã đồng loạt ra quân, phối hợp với công an cấp xã, cảnh sát cơ động, lực lượng thanh niên xung phong… để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đây được xác định là hành vi vi phạm phổ biến trong các dịp lễ, Tết và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây mất an toàn giao thông.

Trong quá trình xử lý, bên cạnh việc lập biên bản vi phạm, lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm về những nguy cơ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, đồng thời vận động người dân cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

z7392957731143-cb81984878748ed35e225e4fd621487e.jpg
Trong số các lỗi vi phạm thì nồng độ cồn vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất.

Thống kê từ ngày 31/12/2025 đến 2/1/2026, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý 6.399 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó 2.075 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng trong ngày 2/1, đã có 886 trường hợp bị xử phạt do vi phạm quy định này.

Theo đánh giá của Phòng CSGT, các con số trên cho thấy vẫn còn tình trạng chủ quan của một bộ phận người điều khiển phương tiện, bất chấp nguy hiểm khi sử dụng rượu bia rồi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nguyễn Dũng
#giao thông #CSGT #TP.HCM #vi phạm #nồng độ cồn #Tết Dương lịch #xử lý vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục