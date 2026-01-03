Lỗi nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn trong vi phạm giao thông ở dịp Tết Dương lịch 2026

TPO - Thống kê trong những ngày lễ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý 6.399 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó 2.075 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng trong ngày 2/1, đã có 886 trường hợp bị xử phạt do vi phạm quy định này.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM thông tin về tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Người vi phạm giao thông bị lập biên bản trong dịp lễ Tết Dương lịch.

Theo Phòng CSGT, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắc trong thời điểm người dân đi lại tăng cao, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn phức tạp, tập trung xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, vi phạm về ma túy, chở quá số người, quá tải, dừng đỗ xe không đúng quy định.

Ghi nhận vào tối 2/1, tất cả các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT đã đồng loạt ra quân, phối hợp với công an cấp xã, cảnh sát cơ động, lực lượng thanh niên xung phong… để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đây được xác định là hành vi vi phạm phổ biến trong các dịp lễ, Tết và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây mất an toàn giao thông.

Trong quá trình xử lý, bên cạnh việc lập biên bản vi phạm, lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm về những nguy cơ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, đồng thời vận động người dân cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Trong số các lỗi vi phạm thì nồng độ cồn vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất.

Thống kê từ ngày 31/12/2025 đến 2/1/2026, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý 6.399 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó 2.075 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng trong ngày 2/1, đã có 886 trường hợp bị xử phạt do vi phạm quy định này.

Theo đánh giá của Phòng CSGT, các con số trên cho thấy vẫn còn tình trạng chủ quan của một bộ phận người điều khiển phương tiện, bất chấp nguy hiểm khi sử dụng rượu bia rồi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.