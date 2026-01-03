Người đàn ông nhặt được gần 40 triệu đồng tại cây ATM

TPO - Ra cây ATM để giao dịch, người đàn ông ở Thanh Hóa nhặt được gần 40 triệu đồng nên mang đến cơ quan công an trình báo, nhờ tìm người trả lại.

Ngày 3/1, Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã cùng người dân trao trả số tiền 39,5 triệu đồng cho người để quên tại cây ATM.

Trước đó, anh Trần Văn An (SN 1997, trú phường Đông Quang) đến cây ATM của một ngân hàng trên đường Trần Phú, phường Hạc Thành. Trong lúc giao dịch, anh An phát hiện số tiền 39,5 triệu đồng bị bỏ quên nên đến công an phường giao nộp nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm, trả lại cho người đánh rơi.

Người phụ nữ nhận lại số tiền bỏ quên ở cây ATM.

Qua công tác trích xuất camera an ninh, rà soát các giao dịch trước đó, Công an phường Đông Quang đã nhanh chóng xác định được người đánh rơi tài sản là chị Lê Thị Hợp (SN 1989, trú xã Hoằng Hóa).

Chị Hợp cho biết vào chiều 31/12, chị đến cây ATM để nạp 40 triệu đồng vào tài khoản. Tuy nhiên, do thao tác chưa chính xác, máy không nhận tiền và chỉ trả lại một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Nghĩ rằng giao dịch không thành công, chị Hợp đã cầm tờ tiền đó ra về mà không hay biết rằng 39,5 triệu đồng còn lại vẫn nằm trong khe máy. Đến khi được công an liên hệ, chị mới nhận ra sự sơ suất của mình.