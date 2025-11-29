Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Chiến sĩ trẻ nhặt được xấp tiền 10 triệu đồng khi dọn đường

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hạ sĩ Y Rona Niê nhặt được 10 triệu đồng trong lúc dọn dẹp đường sau mưa lũ và nhanh chóng bàn giao cho UBND xã Phú Hoà 2, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 29/11, trong lúc cùng đồng đội dọn dẹp đường khắc phục hậu quả mưa lũ làng tại thôn Hạnh Lâm, xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk, hạ sĩ Y Rona Niê (thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã nhặt được xấp tiền được buộc cẩn thận bằng dây thun.

Ngay sau đó Y Rona Niê đã báo cáo chỉ huy. Qua kiểm tra có 20 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng giá trị 10 triệu đồng. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản bàn giao.

tien-phong.jpg
Đại diện UBND xã Phú Hoà 2 nhận 10 triệu đồng mà hạ sĩ Y Rona Niê nhặt được, đồng thời thông báo tới người dân xem ai bị mất để nhận lại.

Trong buổi ký biên bản tiếp nhận, ông Phạm Tùng Tin - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2 cho biết, sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin và bằng văn bản để người dân không may bị mất tiền có thể nhận lại tài sản của mình. Trong hoàn cảnh cả xã vừa trải qua trận ngập lụt lịch sử, thiệt hại của bà con rất lớn. Do vậy, số tiền này rất quý giá với người dân trong thời điểm hiện nay.

​Trung tá Nguyễn Đình Lê - Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 66 chia sẻ, hành động nhặt được tiền trả lại cho người đánh rơi của Hạ sĩ Y Rona là hành động đẹp, là tấm gương sáng.

349757202885919360.jpg
Đoạn đường mà hạ sĩ Y Rona Niê nhặt được số tiền trên.

Trước đó, trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân Xã Hòa Xuân và Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt (Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) đã phát hiện 4,5 chỉ vàng và 10 triệu đồng của hai hộ dân bị mất và sau đó trao trả lại.

Tiền Lê
#Y Rona Niê #trả lại tiền #quân đội #Đắk Lắk #nghĩa cử cao đẹp #truyền cảm hứng #nhặt được tiền #bộ đội #Trung đoàn 66 #Sư đoàn 10 #Quân đoàn 34

