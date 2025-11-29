TPHCM đảm bảo hỗ trợ 100% nhu cầu của học sinh khó khăn vùng lũ tỉnh Khánh Hòa

TPO - Thành Đoàn TPHCM sẽ đảm bảo hỗ trợ 100% nhu cầu của học sinh gặp khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa do ảnh hưởng của thiên tai; đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung sức tham gia hỗ trợ sửa chữa, khôi phục 33 trường học bị hư hại do thiên tai bởi nhu cầu về kinh phí rất lớn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức buổi họp thông tin về các hoạt động của MTTQ TPHCM nói chung và tuổi trẻ thành phố nói riêng trong công tác hỗ trợ các trường học tại tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, cho biết, tiếp tục triển khai giai đoạn hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ, theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thành Đoàn chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức vận động, huy động nguồn lực xã hội nhằm sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các điểm trường học bị thiệt hại tại tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa đã thống kê 33 điểm trường học trên địa bàn bị hư hại, ảnh hưởng nặng cần được hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp với tổng kinh phí hơn 27,7 tỷ đồng). Trong đó, đến nay đã có đơn vị nhận hỗ trợ 15 trường học với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Tình nguyện viên TPHCM tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung.

﻿Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã phát động, vận động học sinh, giáo viên thành phố và chuyển 3 tỷ đồng từ tiền quyên góp, ủng hộ cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

Chị Trân cho biết, các nội dung hỗ trợ tập trung vào việc cải tạo vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, sửa chữa phòng học, trang bị bổ sung thiết bị và cơ sở vật chất bị hư hỏng, bảo đảm điều kiện để học sinh sớm trở lại học tập ổn định sau thiên tai.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố cũng đã phát động chương trình “Nụ cười hồng - Cùng bạn đến trường” trong học sinh các cấp trên địa bàn thành phố để tập trung hỗ trợ dụng cụ học tập, áo trắng và kinh phí để sửa chữa trường học. Sau 2 ngày phát động, số lượng hàng hóa nhận được ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện nay Thành Đoàn TPHCM đã ráp nối học sinh 46 trường tại TPHCM thực hiện hỗ trợ cho học sinh 46 trường tại Khánh Hòa theo phương thức 1-1 (tức 1 Liên đội trường Tiểu học, THCS hoặc Đoàn trường THPT TPHCM hỗ trợ 1 trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT tại Khánh Hòa), với những phần trang bị, dụng cụ học tập thiết yếu nhằm đảm bảo có đủ điều kiện quay trở lại trường học sau bão lũ.

“Trong 46 trường thực hiện phương thức 1-1, Trường THCS Lê Văn Tám (phường Bình Thạnh) đã hỗ trợ soạn và chuyển dụng cụ học tập, balo... cho Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa). Số hàng thiết yếu trên đã được chuyển đi tối hôm qua (27/11), hỗ trợ cho 1.436 em”, chị Trân nêu.

Chị Trân cũng cho biết, hiện Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đã tập hợp đội hình gồm 40 thành viên đến từ các trường khối ngành kỹ thuật tham gia hỗ trợ người dân sửa chữa, khắc phục các hỏng hóc của xe máy do bị ngập nước trong bão lũ. Đội hình lên đường trong hôm nay (28/11) và dự kiến sẽ hoạt động trong 5 ngày tại tỉnh Khánh Hòa.

Anh Ngô Minh Hải kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ tái thiết, sửa chữa 33 điểm trường bị hư hại do mưa lũ ở Khánh Hòa. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết, Thành Đoàn thành phố sẽ cố gắng đảm bảo hỗ trợ 100% nhu cầu của học sinh gặp khó khăn ở tỉnh Khánh Hòa. Anh Hải cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung sức tham gia hỗ trợ sửa chữa, khôi phục 33 trường học bị hư hại do thiên tai bởi nhu cầu về kinh phí rất lớn.

“Trong giai đoạn tái thiết sau mưa lũ, MTTQ TPHCM cũng sẽ phối hợp Sở Y tế thành phố để hỗ trợ các trạm y tế của các tỉnh (đặc biệt là Khánh Hòa) trong việc khám chữa bệnh, điều trị cho bà con gặp các vấn đề sức khỏe do mưa lũ gây nên”, anh Hải nói thêm.