Trung ương Đoàn trao 500 túi an sinh tiếp sức sinh viên vùng lũ Khánh Hòa

Ngày 28/11, Tỉnh Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trao 500 túi an sinh do Trung ương Đoàn hỗ trợ sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề do đợt lũ lụt vừa qua.
Những túi an sinh do Trung ương Đoàn trao tặng đã mang đến sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời, giúp sinh viên ổn định cuộc sống sau thiên tai. Mỗi túi an sinh trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt như: Lương khô, đèn pin, khăn mặt, sữa, mì, áo mưa...
Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, cho biết: Trận lũ vừa qua đã khiến cuộc sống và việc học tập của nhiều sinh viên trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn đã trở thành điểm tựa quý giá cho các bạn. "Những túi an sinh này không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp sinh viên yên tâm đến trường", chị Ý nói.
Sau đợt lũ, nhiều trường đại học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên. Trong đó, Trường Đại học Thái Bình Dương có chương trình học bổng “Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai năm 2025” với ba nhóm hỗ trợ tùy mức độ ảnh hưởng. Trường Đại học Nha Trang cũng phát động phong trào quyên góp nội bộ để hỗ trợ các sinh viên trong vùng lũ.