Trung ương Đoàn trao 500 túi an sinh tiếp sức sinh viên vùng lũ Khánh Hòa

TPO - Những túi an sinh do Trung ương Đoàn trao tặng không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp các sinh viên sớm ổn định cuộc sống và yên tâm đến trường.

Ngày 28/11, Tỉnh Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trao 500 túi an sinh do Trung ương Đoàn hỗ trợ sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề do đợt lũ lụt vừa qua.

Những túi an sinh của Trung ương Đoàn trao tặng sinh viên Khánh Hòa.

Những túi an sinh do Trung ương Đoàn trao tặng đã mang đến sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời, giúp sinh viên ổn định cuộc sống sau thiên tai. Mỗi túi an sinh trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt như: Lương khô, đèn pin, khăn mặt, sữa, mì, áo mưa...

Trung ương Đoàn trao tặng tổng 500 suất quà cho sinh viên.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, cho biết: Trận lũ vừa qua đã khiến cuộc sống và việc học tập của nhiều sinh viên trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn đã trở thành điểm tựa quý giá cho các bạn. "Những túi an sinh này không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp sinh viên yên tâm đến trường", chị Ý nói.