Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM chia sẻ việc dùng drone thả hàng, sửa trạm phát sóng giúp bà con vùng lũ

TPO - Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, ở những vùng bị lũ chia cắt, thành phố nhờ các công ty, doanh nghiệp kinh doanh drone (thiết bị bay) mang theo hành lý thả xuống cho bà con.

Ngày 27/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị nhằm báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, cho ý kiến và thực hiện quy trình công nhận các tổ chức thành viên và hiệp thương, kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết, trong bối cảnh thành phố đang khẩn trương chuẩn bị Đại hội Mặt trận lần thứ nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tin tưởng giao cho MTTQ thành phố chủ trì tiếp nhận, điều phối để hỗ trợ đồng bào khắc phục những hậu quả do thiên tai, mưa bão gây ra, với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”.

Ông Nguyễn Phước Lộc thông tin, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã tiếp nhận, hỗ trợ và tham gia các chuyến cứu trợ tại 17 tỉnh, thành, do đích thân Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trực tiếp đến các địa bàn bị ảnh hưởng để điều phối công tác cứu trợ. Qua đó, thành phố tham gia chung sức, đồng lòng chia sẻ với đồng bào trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Người dân trên địa bàn TPHCM mang nhu yếu phẩm đến gửi cơ quan MTTQ TPHCM để chuyển đến bà con vùng thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, TPHCM đi cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần “nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất và điều kiện cao nhất”. Các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai đều được TPHCM hỗ trợ từ 10-50 tỷ đồng, trong đó có địa phương nhận hỗ trợ nhiều lần, với mức hỗ trợ đến 100 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trước khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Khánh Hòa thăm, tặng quà động viên bà con vùng lũ vào sáng 22/11 vừa qua, đoàn cứu trợ TPHCM đã cơ bản thực hiện các phần việc hỗ trợ đầu tiên, gồm: Tổ chức đoàn 50 y bác sĩ đến các điểm trú ẩn của người dân để khám chữa bệnh; chuyển tải lương thực thực phẩm, túi thuốc gia đình thiết yếu đến bà con đảm bảo kịp thời.

“Ở những vùng bị chia cắt, chúng ta nhờ những công ty, doanh nghiệp kinh doanh drone (thiết bị bay) mang theo hành lý thả xuống cho bà con lấy”, ông Lộc chia sẻ.

Từ ngày 22/11, đoàn TPHCM đã bố trí 4 điểm thực hiện bếp ăn công nghiệp, cung cấp 24.000 suất ăn tại chỗ tặng người dân Khánh Hòa. Cùng với đó, thành phố mang theo 10.000 áo phao để hỗ trợ bà con, huy động nhiều xe chuyên dụng tham gia xử lý rác thải. Ngoài ra, hàng trăm tình nguyện viên, thanh niên xung phong cũng tiếp cận các địa bàn để kịp thời giúp tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả cấp bách, trước mắt.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM góp ý, thảo luận tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nêu rõ: Các đoàn, tổ cứu trợ của thành phố đã tích cực tham gia cứu trợ, cứu hộ, bảo đảm tính mạng con người, không để người dân bị đói, rét; góp phần tái thiết, khôi phục địa phương. “Trong mấy ngày bị chia cắt, người dân vùng lũ không thể tiếp cận, liên lạc được ai. Khi có điện trở lại, chúng ta sửa lại trạm phát sóng, giúp bà con kết nối liên lạc, khôi phục, ổn định tinh thần bà con. Đi liền đó là sửa chữa, khôi phục, chỉnh trang trường học, trạm y tế, giúp trẻ em không bị gián đoạn việc học”, ông Lộc nói và cho biết tất cả các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân thành phố đã chung tay giúp đỡ với tinh thần khẩn trương giúp học sinh vùng lũ sớm được đến lớp trở lại.

Từ những nghĩa cử cao đẹp lan tỏa trong hoạt động cứu trợ vừa qua, ông Nguyễn Phước Lộc mong muốn tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM sắp tới.

Trước thềm Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi toàn thể đại biểu, các tổ chức thành viên và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất này.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 29 và 30/11.

Trước thềm Đại hội, ngày 28/11, các đại biểu chính thức của Đại hội dự Lễ dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ ở các khu vực; khai mạc triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình “Vườn cây đại đoàn kết”.