Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I gồm 9 người

TPO - Về đề án nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là 168 người, tại Đại hội hiệp thương 146 người, số còn lại sẽ tiến hành hiệp thương bổ sung sau. Ban Thường trực Ủy ban có 9 người (giữ nguyên so với nhiệm kỳ 2024 - 2029); Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm có 7 người, tại Đại hội hiệp thương 6 người.

Sáng 27/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị nhằm thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, cho ý kiến và thực hiện quy trình công nhận các tổ chức thành viên và hiệp thương, kiện toàn nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ TPHCM dự hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Báo cáo một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trương Thị Bích Hạnh cho biết, đến nay công tác tổ chức Đại hội cơ bản đã hoàn thành. Ban Thường trực đã báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức Đại hội. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất về văn kiện, nhân sự, chương trình, thời gian tổ chức Đại hội.

﻿Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trương Thị Bích Hạnh báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Về đề án nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là 168 người, tại Đại hội hiệp thương 146 người (số còn lại sẽ tiến hành hiệp thương bổ sung sau). Ban Thường trực Ủy ban có 9 người (giữ nguyên so với nhiệm kỳ 2024-2029); Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm có 7 người (bằng số lượng nhiệm kỳ 2024-2029), tại Đại hội hiệp thương 6 người; đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện.

Đại hội dự kiến diễn ra cả ngày 29 và sáng 30/11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, với sự tham dự dự kiến của 880 đại biểu (500 đại biểu chính thức và 380 đại biểu khách mời).

Trước thềm Đại hội, ngày 28/11, các đại biểu chính thức của Đại hội dự Lễ dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ ở các khu vực; khai mạc triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình “Vườn cây đại đoàn kết”.

Cùng với công tác chuẩn bị Đại hội, thời gian qua, hệ thống Mặt trận các cấp tập trung các hoạt động hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ. Ban Vận động Cứu trợ TPHCM đã kêu gọi và thiết lập 18 điểm tiếp nhận tại MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ TPHCM, 14 nhà ga tuyến metro số 1. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn cũng đồng loạt mở điểm tiếp nhận tại địa phương, chủ động huy động và chuyển tải hàng hóa kịp thời đến nhân dân vùng lũ.

Tính từ ngày 21-25/11, Ban Vận động cứu trợ đã tiếp nhận 10.000 túi thuốc gia đình, gần 2.800 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị gần 280 tỷ đồng và đã kịp thời chuyển đến nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng bị ảnh hưởng do bão lũ.