Bà Phạm Thị Phúc tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

TPO - Tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, bà Phạm Thị Phúc được hiệp thương tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 25/11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với 370/401 đại biểu chính thức, đại diện cho khối đại đoàn kết, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội có chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội; khơi dậy niềm tin và khát vọng đổi mới, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương những kết quả MTTQ tỉnh Lâm Đồng đạt được, tạo nền tảng bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với quyết tâm mới. Đồng chí chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng trước những thiệt hại do mưa lũ và khẳng định MTTQ các cấp sẽ đồng hành cùng người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ tỉnh Lâm Đồng khóa mới quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội MTTQ và các đoàn thể Trung ương; nhất quán 3 quan điểm, 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh phương châm “Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới”; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Đại hội tập trung triển khai hiệu quả 5 nội dung trọng tâm: quán triệt quan điểm "Dân là gốc, nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới"; đổi mới cách làm, tuyên truyền và vận động nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường đoàn kết, hữu nghị với Mặt trận Lào và Campuchia, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận.

Trước đó, chiều 24/11, tại Hội nghị lần thứ nhất MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I đã hiệp thương và thống nhất cử bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng hiệp thương cử 11 Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng gồm các đồng chí: Phạm Triều, Hà Thị Hạnh, Nguyễn Phú Hoàng, Trương Văn Tùng, H'Vi Êban, Trương Minh Quang, Dương Công Hiệp, Phạm Văn Đức, Bon Yô Soan, Nguyễn Phú Nghĩ và Đỗ Thị Quế Phương.