Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố hoàn thành trước 31/12

TPO - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, phường hoàn thành trước ngày 31/10/2025. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành trong tháng 5/2026.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hướng dẫn nêu, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, phường hoàn thành trước ngày 31/10/2025. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 hoàn thành trong tháng 5/2026.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: PV.



Trong những nội dung tuyên truyền, hướng dẫn lưu ý cần tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường; chung sức, đồng lòng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong đó, cần nhấn mạnh yêu cầu phải phát huy cao nhất tinh thần, ý chí, sức mạnh của Nhân dân - chủ thể đóng vai trò trung tâm của sự nghiệp kiến tạo phát triển đất nước và xây dựng MTTQ Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Một trọng tâm tuyên truyền là về kết quả của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18; kết quả triển khai thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ gắn với lộ trình ở các cấp.

"Kịp thời thông tin kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; diễn biến, không khí, các hoạt động và kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhất là phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tham luận của đại biểu; kết quả bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam", hướng dẫn nêu.