Xã hội

Google News

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức phiên trọng thể. 200 đại biểu chính thức tham dự đại hội, đại diện cho hơn 500 đảng viên của 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội nêu, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động của MTTQ Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Điều này đòi hỏi từng tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải không ngừng nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, tích cực đổi mới sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

tienphong-208dvc.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định, trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ; chỉ định bí thư, phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, hiện tại chỉ định 22 người (5 trường hợp sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người, hiện tại chỉ định 7 người (2 trường hợp sẽ bổ sung sau).

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Bà Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Trường Phong
#Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Ông Đỗ Văn Chiến #Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

