Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bà Đoàn Thu Hà làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã hiệp thương cử bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong hai ngày 25-26/11, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự đại hội có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn và 440 đại biểu đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, tổ chức thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

z7264733249129-58f2e9d510b5d4ff5f3cddb74d16b02a.jpg
440 đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Lê Đạt.

Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức với chủ đề Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển, đại hội đã đánh giá kết quả và những chỉ tiêu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xác định 16 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá để thực hiện 7 chương trình phối hợp và thống nhất hành động nhiệm kỳ 2025-2030. Từng chương trình hành động được xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện cụ thể.

Báo cáo chính trị của Đại hội là nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; chung sức xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác mặt của tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ qua. Đồng thời kỳ vọng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả các mô hình trong chuyển đổi số để lắng nghe, tiếp nhận và kịp thời phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng thực chất, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của tỉnh…

z7264733238530-20edc0ede9ac82f86cd90b580cc4baf0.jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lê Đạt.

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động và phát huy vai trò hạt nhân trong các phong trào thi đua, tổ chức triển khai hiệu quả chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận bản lĩnh, trí tuệ, gần dân, vì dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả…

609707-ok3-11222126.jpg
Bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa XVI. Ảnh: Lê﻿ Đạt.

Đại hội đã hiệp thương cử 114 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đồng thời tổ chức kỳ họp thứ nhất để cử Ủy viên, Ban Thường trực và các chức danh.

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quốc Nam
#Đại hội MTTQ tỉnh Lạng Sơn #Chức danh Chủ tịch MTTQ #Vai trò tổ chức chính trị - xã hội #Nhiệm kỳ 2025-2030 #Bà Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn #nhân sự mới #công tác cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục