Bà Đoàn Thu Hà làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

Trong hai ngày 25-26/11, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự đại hội có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn và 440 đại biểu đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, tổ chức thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

440 đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Lê Đạt.

Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức với chủ đề Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển, đại hội đã đánh giá kết quả và những chỉ tiêu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xác định 16 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá để thực hiện 7 chương trình phối hợp và thống nhất hành động nhiệm kỳ 2025-2030. Từng chương trình hành động được xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện cụ thể.

Báo cáo chính trị của Đại hội là nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; chung sức xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác mặt của tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ qua. Đồng thời kỳ vọng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả các mô hình trong chuyển đổi số để lắng nghe, tiếp nhận và kịp thời phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng thực chất, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của tỉnh…

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lê Đạt.

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động và phát huy vai trò hạt nhân trong các phong trào thi đua, tổ chức triển khai hiệu quả chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận bản lĩnh, trí tuệ, gần dân, vì dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả…

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa XVI. Ảnh: Lê﻿ Đạt.

Đại hội đã hiệp thương cử 114 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đồng thời tổ chức kỳ họp thứ nhất để cử Ủy viên, Ban Thường trực và các chức danh.

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.