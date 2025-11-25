Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

TPO - Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), chiều 25/11, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân các bộ tộc Lào nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh.

Nhắc lại tình cảm sâu nặng giữa hai dân tộc, đặc biệt là di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp, ông Nguyễn Phi Long khẳng định đó là nền tảng xây dựng nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long thăm, chúc mừng Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Ảnh: Như Ý.



Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào đã đạt được trong 50 năm qua, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước độc lập, hòa bình, thịnh vượng.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long cảm ơn sự ủng hộ, gắn bó và thủy chung mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, phát triển đất nước; nhấn mạnh các thế hệ hôm nay cần tiếp tục gìn giữ, bồi đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Đề cập quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã duy trì phối hợp hiệu quả với 5 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu hữu nghị, đào tạo - tập huấn cán bộ, phối hợp triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cơ quan Mặt trận hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cảm ơn sự quan tâm, tình cảm đặc biệt mà MTTQ Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh. Đại sứ khẳng định những lời chúc mừng, sự đồng hành của MTTQ Việt Nam thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc; đồng thời là nguồn động viên lớn đối với Lào trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước và trong quá trình chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước, coi đây là những hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Các chương trình hợp tác không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao nhân dân mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, các cơ quan liên quan nhằm triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo hai nước thống nhất, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước.