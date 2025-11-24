Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chúc mừng Đại sứ quán Lào dịp 50 năm Quốc khánh

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2025). Tại buổi gặp, anh Bùi Quang Huy khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày càng được tuổi trẻ hai nước vun đắp, đi vào chiều sâu.

Chiều 24/11, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2025). Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh tiếp đoàn.

Thay mặt T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi tới Đại sứ Khamphao Ernthavanh và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam lời chúc tốt đẹp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng Đại sứ quán Lào. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại buổi thăm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào, cũng như giữa thanh thiếu nhi hai nước ngày càng được tăng cường, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần tích cực phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Anh Huy cho biết, trong năm 2025, quan hệ hợp tác và đoàn kết hữu nghị giữa tổ chức Đoàn Thanh niên của hai nước được tăng cường, đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực cho tuổi trẻ hai nước.

T.Ư Đoàn hai bên đã tập trung triển khai các nội dung ký kết giữa Đoàn Thanh niên hai nước; đồng thời thông qua các cơ chế đa phương tăng cường tiếp xúc, giao lưu với nhau. Bên cạnh đó, hoạt động kết nghĩa giữa các tỉnh biên giới với nhiều chương trình bổ ích, thiết thực.

Quang cảnh buổi chúc mừng dịp 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn Đại sứ Khamphao Ernthavanh và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã luôn ủng hộ, hỗ trợ và làm cầu nối gắn kết các hoạt động hợp tác thanh niên giữa hai nước trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp công tác chặt chẽ của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức thanh niên của Lào để tổ chức thành công các chương trình, hoạt động giao lưu, hợp tác giữa thanh niên hai nước.

"Trong quá khứ, các thế hệ tiền bối, lãnh đạo cách mạng đã xây dựng nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại rất tốt đẹp này. Trong tương lai, để giữ gìn được mối quan hệ đó phụ thuộc vào thanh niên. Chúng tôi rất mong Đại sứ và các đồng chí lãnh đạo của Đại sứ quán tiếp tục ủng hộ Đoàn Thanh niên hai nước trong việc thiết lập mối quan hệ này”, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Đại sứ Khamphao Ernthavanh trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đại sứ Khamphao Ernthavanh trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và tuổi trẻ Việt Nam dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Đại sứ nêu rõ, ngày 2/12/1975 là thành quả của sự hy sinh to lớn của nhân dân các bộ tộc Lào cũng như sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Việt Nam trong công cuộc cách mạng và giải phóng đất nước. Vì vậy, dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nước là một thành tựu mà Đảng, nhân dân Lào đã đạt được và Nhân dân Lào rất tự hào.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai tổ chức Đoàn Thanh niên, đặc biệt là sự hỗ trợ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Lào.