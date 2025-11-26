TPHCM dự kiến tổng khảo sát về chuẩn đô thị thông minh

TPO - Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - cho biết, sau Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, thành phố tiếp tục gặp các chuyên gia ở các chuyên đề sâu, như đánh giá về chính quyền thành phố, đô thị thông minh... TPHCM dự kiến có một cuộc tổng khảo sát ở tất cả các phường, xã, đặc khu.

Ngày 26/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 diễn ra phiên thảo luận song song 3 với chủ đề “Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số”.

Đẩy mạnh hợp tác công - tư với các tập đoàn toàn cầu

GS. Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học quốc gia Singapore - gợi ý 5 chữ “T” cho công dân thông minh: Tin tưởng vào chính quyền; Trách nhiệm với cộng đồng; Thông tuệ nhờ tri thức và công nghệ số; Tương trợ/tổng lực - luôn nghĩ đến đồng bào, doanh nghiệp, chính quyền; tự hào là công dân TPHCM. Khi “5T” mạnh lên, chính quyền sẽ thực sự thông minh vì được nâng đỡ bởi một cộng đồng trưởng thành.

GS Vũ Minh Khương chia sẻ tại phiên đối thoại. Ảnh: Ngô Tùng.

Từ kinh nghiệm của Singapore, GS. Vũ Minh Khương nhấn mạnh 5 bài học gồm: Nắm bắt đúng xu thế thời đại; xây dựng sức mạnh cộng hưởng toàn hệ thống, không chia cắt bộ ngành; luôn có chiến lược kinh tế rõ ràng ở thời điểm bước ngoặt; kiên trì học hỏi và thu hút nhân tài; đẩy mạnh hợp tác công - tư với các tập đoàn toàn cầu.

Chuyên gia này đề xuất TPHCM học tập mô hình Singapore theo hướng tổng lực chứ không chỉ mua công nghệ, thành lập ủy ban hợp tác đặc biệt TPHCM - Singapore để đồng kiến tạo lời giải cho phát triển.

Trao đổi về chính quyền số, bà Võ Thị Trung Trinh - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM - cho biết thành phố đã ban hành Chiến lược quản trị dữ liệu vào năm 2023 nhằm giúp thành phố tạo lập những dữ liệu chính để triển khai chương trình chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

Theo bà Trinh, từ khung chiến lược đến ban hành kế hoạch thực thi gặp nhiều khó khăn, trong đó có sự thiếu liên thông giữa hệ thống Trung ương và địa phương và giữa các sở, ban ngành, khiến dữ liệu bị phân mảnh, khó tích hợp. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có cơ chế nhưng vẫn còn hạn chế, chưa hình thành được bộ dữ liệu dùng chung phục vụ điều hành. TPHCM đang ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn này để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu, phục vụ tốt hơn cho hoạt động của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Tổng khảo sát về chuẩn đô thị thông minh

Ông Đặng Văn Tú - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ Tập đoàn CMC - cho biết khu vực tư nhân vẫn gặp nhiều vướng mắc trong cơ chế nghiệm thu - thanh toán - hỗ trợ vận hành, khiến các dự án chuyển đổi số thiếu động lực triển khai. Thách thức lớn nhất hiện nay là sự thiếu thống nhất dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương, mỗi nơi xây hệ thống theo một cách khác nhau nên khó đạt được mục tiêu “dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống”.

Theo ông Tú, dù cơ chế và mô hình sandbox đã có nhưng quan trọng là phải vận hành đồng bộ, nhất quán và hiệu quả hơn để doanh nghiệp có thể thật sự đồng hành với Nhà nước trong xây dựng Chính phủ số và đô thị thông minh.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Kết luận phiên thảo luận, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - khẳng định những ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học sẽ được đúc kết và gửi đến lãnh đạo thành phố để tiếp thu trong quá trình điều hành. Ban tổ chức tọa đàm cũng sẽ tiếp tục gặp gỡ các chuyên gia ở các chuyên đề sâu sau khi Diễn đàn Kinh tế mùa Thu kết thúc, bao gồm đánh giá về chính quyền thành phố, đô thị thông minh của các xã phường, đặc khu…

“TPHCM đang dự kiến có một cuộc tổng khảo sát tất cả các phường, xã, đặc khu đạt chuẩn đô thị thông minh của quốc gia như thế nào”, ông Thắng thông tin và cho biết TPHCM cũng kết nối các doanh nghiệp công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp và cải thiện môi trường, thu hút đầu tư vào thành phố.