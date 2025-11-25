Thủ tướng: 'Đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình'

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam và TPHCM xác định tinh thần tự lực, tự cường, “đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình”; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế.

Chiều 25/11, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế mùa Thu 2025 do UBND TPHCM tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình CEO 500 - Tea Connect với chủ đề: “TPHCM - Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”. Chương trình CEO 500 - Tea Connect là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ và TPHCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Tea Connect, chiều 25/11. Ảnh: Ngô Tùng.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tạo động lực, truyền cảm hứng cho Việt Nam tiếp tục các công việc để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra: Tới năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tới năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là mục tiêu rất thách thức, đầy khó khăn nhưng không thể không làm, với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Về các yếu tố nền tảng và quan điểm phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam nhất quán tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam nhất quán quan điểm: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội - an ninh - an toàn - an dân; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển; con người là nhân tố quyết định; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh) và 6 chính sách trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: VGP.

Điểm qua những thành tựu đạt được, Thủ tướng cho biết sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước; có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều nước G20; ký 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nước.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên, trở thành nước đang phát triển với quy mô GDP tăng từ khoảng 4 tỷ USD lên khoảng 510 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới. Thu nhập bình quân đầu người từ khoảng 100 USD sau chiến tranh lên khoảng 5.000 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao và nằm trong nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư hàng đầu thế giới (quy mô thương mại quốc tế năm 2025 khoảng 900 tỷ USD)…

“Đối thoại để củng cố, tăng cường niềm tin”

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết mục tiêu ưu tiên của Việt Nam là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng nêu rõ trong nỗ lực này của Việt Nam có đóng góp của bạn bè, đối tác quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước trao đổi, đề xuất với lãnh đạo Chính phủ và TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng.

Đối với việc thực hiện các trụ cột phát triển của TPHCM, Thủ tướng nêu rõ 5 nội dung quan trọng cần sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, gồm: Huy động nguồn vốn (trong đó có việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM trong năm nay); phát triển hạ tầng số; xây dựng thể chế thông thoáng, cạnh tranh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quản trị thông minh.

Việt Nam và TPHCM nói riêng xác định tinh thần tự lực, tự cường, “đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình”, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế. Lịch sử Việt Nam cũng đã cho thấy điều đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng TPHCM sẽ sáng tạo hơn nữa, tự lực tự cường hơn nữa và rút được kinh nghiệm từ những bài học cả thành công và không thành công để tiếp tục là trung tâm kinh tế lớn nhất, đầu tàu kinh tế của Việt Nam; trở thành một siêu đô thị quốc tế như định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới...