Thủ tướng Chính phủ: Sẽ cân đối để tăng lương sớm hơn

TPO - Chiều 30/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu vào cuối phiên thảo luận về ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công. Liên quan đến lộ trình tăng lương nhiều đại biểu đề cập, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sẽ cân đối và xin ý kiến Quốc hội để tính toán tăng lương sớm hơn.

Chi 1,1 triệu tỷ đồng cho các chính sách an sinh

Trao đổi với các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại những kết quả nổi bật đã đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt, dù phải đối mặt với nhiều cú sốc từ bên ngoài, song nền kinh tế của chúng ta đã đủ sức chống chịu, từ đó mới ổn định được kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy được tăng trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Quốc hội, ngày 30/10. Ảnh: Như Ý

Tại phiên thảo luận 2 ngày qua, đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương, có đại biểu kiến nghị tăng ngay từ đầu năm 2026. Thủ tướng cho biết, theo kế hoạch, việc tăng lương thực hiện vào tháng 7/2026. “Trên cơ sở ý kiến Quốc hội, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội, chúng ta sẽ tăng lương sớm hơn”, Thủ tướng chia sẻ.

Cũng theo Thủ tướng, nợ công, nợ nước ngoài, nợ Chính phủ đều giảm, đời sống nhân dân nâng lên, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 39 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Tiềm lực quốc phòng, an ninh cũng được tăng cường mà minh chứng rõ nét nhất là cuộc diễu binh lịch sử dịp 2/9 với rất nhiều loại vũ khí mang thương hiệu Việt Nam.

Bên cạnh đó, thành tựu đáng tự hào khác được Thủ tướng nhấn mạnh là vấn đề an sinh xã hội, với 68 triệu người được hưởng chính sách, ngân sách chi 1,1 triệu tỷ đồng cho các chính sách an sinh. Những thành quả ấy, rất đáng trân trọng trong bối cảnh nhiều khó khăn.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã tự chủ, tự lực, tự cường, tự tin để tạo đà, tạo lực, tạo niềm tin bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, theo người đứng đầu Chính phủ, nhiệm kỳ này phải giải quyết rất nhiều vấn đề tồn đọng. Quan trọng nhất là 12 dự án thua lỗ kéo dài mấy chục năm nhưng nay đã cơ bản giải quyết xong, nhiều dự án bắt đầu có lãi. Cùng với đó là những kết quả tích cực trong xử lý 4 ngân hàng yếu kém và ngân hàng SCB.

Và hiện nay còn gần 3.000 dự án còn tồn đọng cần giải quyết. Trong đó, Chính phủ đã phân loại, với hơn 2.000 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và bộ, ngành, địa phương; còn 500-600 dự án phải báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đủ cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Đề cập đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, theo Thủ tướng, đây là vấn đề dai dẳng, băn khoăn của tất cả mọi người trong hệ thống chính trị. Vì sao biết mà không làm được, hoặc làm nhưng chậm?. Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản.

Trong đó, nhiệm kỳ này chi 3,4 triệu tỷ đồng cho đầu tư công, tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ trước trình trên 10.000 dự án, song theo yêu cầu của Chính phủ, các dự án được cắt giảm và đến nay chỉ còn hơn 4.700 dự án.

Theo Thủ tướng, giảm số lượng dự án mới tập trung làm được hệ thống cao tốc ở ĐBSCL. “Đầu nhiệm kỳ, tôi vào chỉ bàn quyết tâm, còn vấn đề đầu tiên là tiền đâu thì lại không có. Nhưng rồi chúng ta đã thu xếp được để làm”, Thủ tướng kể lại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó là hệ thống đường cao tốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc đang triển khai, các tuyến cao tốc ở miền Trung cũng được tính toán mở rộng. Cùng với đó là việc đầu tư mở rộng bến cảng, sân bay, và tới đây là đường sắt tốc độ cao…

Khẳng định động lực thúc đẩy tăng trưởng là đầu tư công, Thủ tướng cho biết, Chính phủ phải tháo gỡ nhiều khó khăn và tới đây sẽ tiếp tục có giải pháp cho câu chuyện này.

Và để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm nay và trên 10% cho giai đoạn tới, người đứng đầu Chính phủ nhận định, đây là thách thức lớn nhưng “không làm không được”. Thủ tướng khẳng định, có đủ cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu này, quan trọng là “dám vượt qua chính mình để khẳng định sức mạnh dân tộc”.

Theo Thủ tướng, cơ sở để chúng ta đạt được các mục tiêu đề ra là: sức mạnh của dân tộc; phát triển dựa vào 3 yếu tố rất quan trọng là con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử.

“Đảng chỉ đạo, Quốc hội thống nhất, Chính phủ cố gắng, nhân dân đồng tình, doanh nghiệp ủng hộ, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ có bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng nhấn mạnh.