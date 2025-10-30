'Thủ tướng rất kiên quyết trong việc thanh tra thị trường vàng'

TPO - “Thủ tướng Chính phủ rất kiên quyết trong việc thanh tra thị trường vàng. Thanh tra ngân hàng không làm nổi thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc”, Phó Thủ tướng Lê Thành Long thông tin.

Lý do khiến giá vàng biến động

Sáng 30/10, tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao đổi, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm.

Liên quan đến thị trường vàng, Phó Thủ tướng nêu rõ, thực tế, giá vàng thế giới cũng có thời điểm tăng rất cao, lên gần 4.400 USD/ounce; có thời điểm giá vàng trong nước chênh so với thế giới ở mức 20 triệu đồng, nhưng cũng có thời điểm chỉ 1 triệu đồng.

Phó Thủ tướng nêu một số lý do khiến giá vàng biến động, như: Biến động địa chính trị; chính sách kinh tế, thương mại “rất không nhất quán” của các nước có ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế thế giới; tâm lý của người Việt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Ảnh: Như Ý.

Về giải pháp, ông Long cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tăng cường công tác nắm tình hình về thị trường vàng. “Thủ tướng Chính phủ rất kiên quyết trong việc thanh tra thị trường vàng. Thanh tra ngân hàng không làm nổi thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc”, Phó Thủ tướng nói.

Giải pháp nữa, theo Phó thủ tướng, chúng ta cũng đang sửa đổi Nghị định 24, bớt tình trạng “độc quyền vàng”. Một giải pháp khác, đang dự kiến xây dựng sàn giao dịch vàng để cố gắng minh bạch hoá các giao dịch để kiểm soát.

“Tổng GDP của Việt Nam năm 2024 là khoảng 12 triệu tỷ đồng, tổng giao dịch doanh số mua bán vàng 9 tháng đầu năm 2025 khoảng 23.300 tỷ đồng”, Phó Thủ tướng thông tin.

Giá nhà đất tăng cao, khó mua... "là một thực tế"

Về tình hình giá nhà đất tăng cao, khó mua, theo Phó Thủ tướng đây là một thực tế. Chính phủ đã và đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để xử lý.

Đầu tiên là việc sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan đến pháp luật về thị trường bất động sản. Cụ thể, tại kỳ họp này, sẽ trình Quốc hội 1 nghị quyết về xử lý những vấn đề cấp thiết trong Luật đất đai, trong đó có vấn đề về định giá.

Thứ hai, theo Phó Thủ tướng, việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng là một giải pháp. Theo báo cáo, đã có 165 dự án hoàn thành, tương đương 117.000 căn hộ. Nếu tính chung các dự án đã hoàn thành, khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư (đến hết năm 2025), đã đạt được 60% chỉ tiêu chương trình đặt ra.

Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, ông Long dẫn báo cáo của Bộ Tài Chính, đến 23/10, tỷ lệ giải ngân đạt 51,7%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (51,5%). Về con số tuyệt đối đã giải ngân được 465.000 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 116.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng đồng tình với nhận định của một số đại biểu rằng, tình hình giải ngân đầu tư công còn “chưa đạt được như kỳ vọng”, dù nhiều biện pháp đã được triển khai.

Nguyên nhân đầu tiên theo Phó Thủ tướng là việc gom các dự án lại để “ra tấm, ra món”, nên ảnh hưởng đến tiến độ và thủ tục xử lý. Thứ hai, việc tác động của tháo gỡ thể chế cũng có “độ trễ”. Thứ ba, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng gây ra ảnh hưởng, đặc biệt trong bàn giao dự án, bàn giao công việc…

Phó Thủ tướng đề nghị, các địa phương cố gắng để phấn đấu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, “tiêu hết số tiền trong năm nay”.