Tìm thấy thi thể thuyền viên 16 tuổi trong vụ chìm tàu

TPO - Lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh T.Đ.T. (SN 2010), thuyền viên mất tích trong vụ tàu cá bị sóng đánh chìm tại cửa cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 5h30 sáng 4/1, lực lượng chức năng phát hiện thi thể T.Đ.T. (SN 2010) trôi dạt vào bờ biển phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng. Vị trí phát hiện thi thể cách khu vực tàu cá bị chìm tại cửa cảng La Gi khoảng 4 km.

z7395372428853-d1f0db24160bfb89167fa0c1c46463fc-4641.jpg
Thi thể T. được phát hiện cách vị trí ban đầu khoảng 4km. Ảnh: PD.

Tối 2/1, tàu cá mang số hiệu BTh 85945 TS đang trên đường vào cửa cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng sau chuyến đánh bắt thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Sau đó, ba thuyền viên kịp thời nhảy khỏi tàu, bơi vào bờ an toàn, riêng T.Đ.T. mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã triển khai công tác tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi, sóng to, gió mạnh tại khu vực cửa cảng. Trong ngày 3/1, các lực lượng đã tiếp cận được vị trí tàu chìm và tổ chức lặn tìm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Đến sáng 4/1, thi thể nạn nhân được phát hiện trôi dạt vào bờ biển. Hiện cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định và làm rõ vụ việc.

Thái Lâm
